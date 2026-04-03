Винница отдает самый большой процент бюджета на оборону — «Честно»

Киев с самым большим в Украине бюджетом в 116,2 млрд грн оказался на четвертом месте
Винница, Чернигов и Хмельницкий отдают самый большой процент своего бюджета на нужды сил обороны.
Об этом говорится в материале Движения «Честно».
Винница потратила на нужды обороны 17,6% своего бюджета или 1,49 млрд. Кроме предоставления финансовой поддержки в виде субвенции государственному бюджету, Винница также осуществляла прямые закупки необходимого имущества для ВСУ, НГУ и добровольческих формирований, а также приобрела военных облигаций на сумму 350 млн грн.
Чернигов потратил на поддержку военных 14,5% своего бюджета или более 700 млн грн.
Лидером в процентном соотношении о предоставлении поддержки Вооруженных сил в городской бюджет стала Винница, www.chesno.org
Хмельницкий потратил на сферу обороны 13,2% своего бюджета или 774 млн из 6 млрд грн годового бюджета.
Среди типов помощи город объединял межбюджетные трансферты и прямые закупки. Кроме того, 16,4 млн грн направили на «Программу грантовой поддержки инновационных проектов для повышения обороноспособности Украины».
Киев с самым большим в Украине бюджетом в 116,2 млрд грн оказался на четвертом месте по проценту расходов из бюджета. Столица выделила 11,9% своего бюджета на силы обороны.
Примечательно, что следующие несколько городов имеют меньший процент разрыва поддержки и все расположились в промежутке 5−6% расходов на нужды Вооруженных сил. Здесь речь идет, в частности, о Днепре (6,01%), Ровно (5,92%), Житомире (5,75%), Тернополе (5,58%), Ивано-Франковске (5,36%), Черкассах (5,11%), Луцке (5,08%), Черновцах (4,99%) и Львове (4,9%).
По материалам:
Чесно
