Вид на жительство и доступ к рынку труда. В ЕС предложили механизм приема беженцев из Украины — Finance.ua
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Вид на жительство и доступ к рынку труда. В ЕС предложили механизм приема беженцев из Украины

Сегодня 17:44Мир
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Вид на жительство и доступ к рынку труда. В ЕС предложили механизм приема беженцев из УкраиныВид на жительство и доступ к рынку труда. В ЕС предложили механизм приема беженцев из Украины
Еврокомиссия инициировала механизм приема украинцев, которые бегут от войны.
Об этом пишет «Европейская правда».
Еврокомиссия предложила активировать Директиву о временной защите, чтобы быстро принимать беженцев.
«Согласно предложению, бегущие от войны смогут получить временное убежище в ЕС. Это значит, что они получают вид на жительство и будут иметь доступ к образованию и рынку труда», — отмечают в сообщении.
Также запускаются методические рекомендации, чтобы упростить пограничникам стран-соседей Украины возможность эффективно принимать людей и при этом выполнять процедуры безопасности.
Методические рекомендации рекомендуют также создать каналы для передачи гуманитарной помощи.
«Мы рады принять в Европе всех, кто убегает от путинских бомб. Мы предоставим защиту нуждающимся и поможем тем, кто ищет безопасный способ попасть домой», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Вице-президент Маргаритис Схинас отметил, что это беспрецедентный шаг для ЕС.
«Все, кто убегает от войны, получит статус и доступ к образованию, медицинской помощи и работе. В то же время мы работаем над упрощением пересечения границы для людей и их домашних любимцев, с необходимыми проверками безопасности», — заявил он.
По последним оценкам, с начала масштабной войны РФ против Украины в страны ЕС выехали уже более 650 тысяч украинцев.
Инициатива распространяется на граждан Украины и людей, имеющих здесь вид на жительство, и их членов семей. Граждане других стран и лица без гражданства, которые легально проживали в Украине и не могут вернуться в родные страны, могут получить убежище в ЕС.
Предложение Еврокомиссии должен согласовать Совет ЕС. На последней встрече 27 февраля инициативе уже выразили широкую поддержку.
Если ее официально одобрят, инициатива о временном мероприятии вступит в силу немедленно и будет действовать в течение года, а затем при необходимости продолжаться.
Еврокомиссия при этом в любой момент может предложить приостановить механизм, если сочтет, что ситуация в Украине позволяет людям безопасно и надолго вернуться домой.
По материалам: Українські Новини
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