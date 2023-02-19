Viber запускает функцию для экономии хранилища — Finance.ua

Viber запускает функцию для экономии хранилища Сегодня 01:28 — Фондовый рынок

Rakuten Viber запустил новую функцию управления хранилищем. Функция позволит пользователям Viber контролировать объем памяти, занимаемый приложением на устройстве. Теперь владельцы смартфонов с ограниченным объемом хранилища смогут удобно освобождать место за счет удаления медиафайлов и очистки кэша.

Новая функция управления хранилищем Viber позволяет пользователям очищать кэш приложения или выбирать медиафайлы, за счет которых они хотят освободить место. Управление хранилищем покажет, сколько места Viber занимает на устройстве, сколько свободного места для хранения осталось и сколько занимает медиасодержимое каждого отдельного чата и канала.

Пользователи смогут выбрать и удалить отдельные файлы в чате и канале или освободить место за счет всех файлов в нем. При этом файлы будут удалены на телефоне и других устройствах пользователя, однако останутся у собеседников. Если человек уже скачал на телефон файлы, полученные через приложение, эти файлы останутся сохраненными на устройстве. В противном случае удаление будет необратимым. История текстовых сообщений в чатах при удалении файлов мультимедиа остается доступной.

Кэш и медиафайлы каналов тоже можно удалять. Они будут обновляться, если пользователь снова пролистает ленту сообщений.

«Мы хотим, чтобы все наши пользователи могли отправлять сколько угодно сообщений семье и друзьям, не нуждаясь в последних моделях мобильных устройств», — говорит по поводу запуска Офир Эял, генеральный директор Rakuten Viber.

Управление хранилищем в Viber станет доступным для мобильных устройств на iOS и Android в ближайшие дни. Для перехода к функции нужно зайти в меню: на мобильном выбрать «Дополнительно» -> «Параметры» -> «Память».

itechua По материалам:

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