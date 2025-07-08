🎓 Ветераны и их дети смогут бесплатно учиться в университетах Украины: стартовала новая образовательная программа — Finance.ua

🎓 Ветераны и их дети смогут бесплатно учиться в университетах Украины: стартовала новая образовательная программа
Институт реинтеграции, реабилитации и профессионального развития ветеранов «Архитектура Устойчивости» объявил о запуске масштабной образовательной инициативы для ветеранов, защитников, членов их семей и детей погибших Героев.
Программа реализуется в партнерстве с рядом ведущих университетов Украины и международными компаниями.
🔹 Более 100 образовательных программ и 30+ специальностей доступны для бесплатного обучения.
🔹 Предлагаются форматы: дневная, заочная, онлайн.
🔹 Участники получают психологическую поддержку, реабилитацию, индивидуальное сопровождение и помощь в трудоустройстве.
🔹 Дополнительно предусмотрены профориентационные встречи, консультации по вступлению, грантовые возможности и проекты по восстановлению Украины.
Партнерские возможности открывают двери для работы в таких компаниях, как Google, Microsoft, Cisco, Axor, Barks и другие.
«Мы не просто учим, мы создаем условия для новой, устойчивой и достойной роли ветерана в гражданской жизни», — отметил руководитель проекта Артем Гончаренко.
📍 География программы охватывает всю Украину. К инициативе присоединились:
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА)
- НУФВСУ (с учебно-реабилитационным центром для ветеранов)
- Западноукраинский национальный университет
- Национальный университет «Полтавская политехника»
- Прикарпатский национальный университет
- Национальный университет биоресурсов и природопользования
- Дрогобычский национальный педагогический университет
- Тернопольский технический университет им. Ивана Пулюя
Детали и сайте по ссылке.
* Бесплатное обучение предполагает участие в государственных программах компенсации, грантах, стипендиях или поддержке от работодателей. Вступление — в рамках основной вступительной кампании в установленные сроки.
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