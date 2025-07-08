🎓 Ветераны и их дети смогут бесплатно учиться в университетах Украины: стартовала новая образовательная программа — Finance.ua

🎓 Ветераны и их дети смогут бесплатно учиться в университетах Украины: стартовала новая образовательная программа Сегодня 10:10

🎓 Ветераны и их дети смогут бесплатно учиться в университетах Украины: стартовала новая образовательная программа

Институт реинтеграции, реабилитации и профессионального развития ветеранов «Архитектура Устойчивости» объявил о запуске масштабной образовательной инициативы для ветеранов, защитников, членов их семей и детей погибших Героев.

Программа реализуется в партнерстве с рядом ведущих университетов Украины и международными компаниями.

🔹 Более 100 образовательных программ и 30+ специальностей доступны для бесплатного обучения.

🔹 Предлагаются форматы: дневная, заочная, онлайн.

🔹 Участники получают психологическую поддержку, реабилитацию, индивидуальное сопровождение и помощь в трудоустройстве.

🔹 Дополнительно предусмотрены профориентационные встречи, консультации по вступлению, грантовые возможности и проекты по восстановлению Украины.

Партнерские возможности открывают двери для работы в таких компаниях, как Google, Microsoft, Cisco, Axor, Barks и другие.

«Мы не просто учим, мы создаем условия для новой, устойчивой и достойной роли ветерана в гражданской жизни», — отметил руководитель проекта Артем Гончаренко.

📍 География программы охватывает всю Украину. К инициативе присоединились:

Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА)

НУФВСУ (с учебно-реабилитационным центром для ветеранов)

Западноукраинский национальный университет

Национальный университет «Полтавская политехника»

Прикарпатский национальный университет

Национальный университет биоресурсов и природопользования

Дрогобычский национальный педагогический университет

Тернопольский технический университет им. Ивана Пулюя

Детали и сайте по ссылке.

* Бесплатное обучение предполагает участие в государственных программах компенсации, грантах, стипендиях или поддержке от работодателей. Вступление — в рамках основной вступительной кампании в установленные сроки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.