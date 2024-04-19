Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы

Финтех и Карты
17
Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы
Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы
ПУМБ вместе с партнером — международной системой переводов Ria Money Transfer подготовили отличный подарок всем клиентам банка — кэшбек 200 грн или 1000 грн за денежные переводы в мобильном приложении ПУМБ Online. Один участник может получить оба кэшбека. Розыгрыш кэшбеков проходит с помощью сервиса random.org.
Первый розыгрыш уже состоялся, осталось еще два. Не упустите свой шанс выиграть кэшбек от ПУМБ и Ria Money Transfer!
Условия участия в акции: до 31.05.2024 г. необходимо получить денежные переводы Ria Money Transfer в приложении ПУМБ на сумму от 50 USD/EUR. Подробные условия акции доступны по ссылке.
Информация об акции на сайте Ria Money Transfer.
Также напоминаем, что до 31.05.2024 действуют скидки до -25% от комиссии за переводы в Украину из Молдовы и Армении. Для получения скидки необходимо указать промокод RIA25MD (из Молдовы) и RIA25AM (из Армении).
Получить перевод Ria Money Transfer в Украине могут как существующие, так и новые клиенты ПУМБ. Новым клиентам достаточно скачать приложение, зарегистрироваться онлайн с помощью Дії, паспорта или ID карты и открыть карту банка.
По материалам:
ПУМБ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.