Вертолет и самолет Медведчука передали для нужд ВСУ — Finance.ua

Вертолет и самолет Медведчука передали для нужд ВСУ Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, обвиненного в государственной измене.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене.

«В настоящее время правоохранители изъяли это имущество и передали в пользование Вооруженным Силам Украины», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что досудебное расследование по процессуальному руководству в уголовном производстве по фактам злоупотребления властью или служебным положением и завладение имуществом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 УК Украины) ведется следствие следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

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Діло По материалам:

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