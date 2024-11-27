Верховный суд признал разрушение усадьбы Зеленских в Киеве законным — Finance.ua
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Верховный суд признал разрушение усадьбы Зеленских в Киеве законным

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Верховный суд признал разрушение усадьбы Зеленских в Киеве законным
Верховный суд признал разрушение усадьбы Зеленских в Киеве законным
Верховный суд признал законным разрушение усадьбы Зеленских в Киеве, которая получила статус памятника истории и архитектуры. Это решение может повлиять на формирование правоприменительной практики, а значит, обеспечить основания для разрушения и других памятников.
Об этом рассказал столичный активист по охране памятников Дмитрий Перов.
По его словам, соответствующее решение, после более чем полугода раздумий, приняла коллегия судей во главе с Андреем Рыбачуком.
«В частности, суд признал выдачу градостроительных условий и ограничения на реконструкцию усадьбы законным. И это, несмотря на то, что здание получило статус памятника истории и архитектуры. А единственным разрешенным видом работ на памятниках, согласно закону — является исключительно их реставрация», — подчеркнул Перов.
Он добавил, что суд отклонил кассационные жалобы Киевской городской прокуратуры и ОО «Наследие».
«Теперь это решение может повлиять на формирование правоприменительной практики, а значит, обеспечить основания для разрушения и других памятников», — подчеркивает Перов.
По материалам:
Діло
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