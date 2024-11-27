Верховный суд признал разрушение усадьбы Зеленских в Киеве законным — Finance.ua

Верховный суд признал разрушение усадьбы Зеленских в Киеве законным Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Верховный суд признал разрушение усадьбы Зеленских в Киеве законным

Верховный суд признал законным разрушение усадьбы Зеленских в Киеве, которая получила статус памятника истории и архитектуры. Это решение может повлиять на формирование правоприменительной практики, а значит, обеспечить основания для разрушения и других памятников.

Об этом рассказал столичный активист по охране памятников Дмитрий Перов.

По его словам, соответствующее решение, после более чем полугода раздумий, приняла коллегия судей во главе с Андреем Рыбачуком.

«В частности, суд признал выдачу градостроительных условий и ограничения на реконструкцию усадьбы законным. И это, несмотря на то, что здание получило статус памятника истории и архитектуры. А единственным разрешенным видом работ на памятниках, согласно закону — является исключительно их реставрация», — подчеркнул Перов.

Он добавил, что суд отклонил кассационные жалобы Киевской городской прокуратуры и ОО «Наследие».

«Теперь это решение может повлиять на формирование правоприменительной практики, а значит, обеспечить основания для разрушения и других памятников», — подчеркивает Перов.

Діло По материалам:

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