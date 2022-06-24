Верховный Суд признал долги Укрэнерго перед ДТЭК Ахметова на 2,35 млрд грн — Finance.ua

Верховный Суд признал долги Укрэнерго перед ДТЭК Ахметова на 2,35 млрд грн Сегодня 12:24 — Фондовый рынок

Верховный Суд признал долги Укрэнерго перед ДТЭК Ахметова на 2,35 млрд грн

Верховный Суд трижды оставил без изменений решение судов низших инстанций и подтвердил взыскание с НЭК Укрэнерго 2,35 млрд грн в пользу группы компаний ДТЭК Рината Ахметова.

Как сообщает Finbalance , 15 июня Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Укрэнерго и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда от 8 декабря 2021 года и решение Хозсуда Киева от 6 сентября 2021 года (по делу № 910/6639/21 ), которым был удовлетворен иск ДТЭК Западэнерго к Укрэнерго и решено взыскать с ответчика в пользу истца 1,32 млрд грн задолженности по оплате электроэнергии на основании договора об участии в балансирующем рынке.

Неделей ранее, 8 июня, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Укрэнерго по делу № 910/6636/21 и оставил без изменений решение Северного апелляционного хозсуда от 9 ноября 2021 года и решение Хозсуда Киева от 15 июля 2021 года, которыми был частично удовлетворен иск к Укрэнерго и решено взыскать с ответчика в пользу истца 633 млн грн задолженности, возникшей в результате ненадлежащего выполнения ответчиком обязательств по договору об участии в балансирующем рынке.

Еще раньше, 8 февраля 2022 года, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Укрэнерго по делу № 910/6635/21 и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда от 11 октября 2021 года и решение Хозсуда Киева от 5 июля 2021 года, которым был частично удовлетворен иск ДТЭК Днепроэнерго и решено взыскать с Укрэнерго 399,4 млн грн задолженности, которая сформировалась из-за ненадлежащего выполнения госкомпанией обязательств по договору об участии в балансирующем рынке.

В целом долги Укрэнерго перед производителями электроэнергии за услуги на балансирующем рынке составляют около 11,5 млрд грн.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.