Верховный Суд признал долги Укрэнерго перед ДТЭК Ахметова на 2,35 млрд грн — Finance.ua
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Верховный Суд признал долги Укрэнерго перед ДТЭК Ахметова на 2,35 млрд грн

Фондовый рынок
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Верховный Суд признал долги Укрэнерго перед ДТЭК Ахметова на 2,35 млрд грн
Верховный Суд признал долги Укрэнерго перед ДТЭК Ахметова на 2,35 млрд грн
Верховный Суд трижды оставил без изменений решение судов низших инстанций и подтвердил взыскание с НЭК Укрэнерго 2,35 млрд грн в пользу группы компаний ДТЭК Рината Ахметова.
Как сообщает Finbalance, 15 июня Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Укрэнерго и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда от 8 декабря 2021 года и решение Хозсуда Киева от 6 сентября 2021 года (по делу № 910/6639/21), которым был удовлетворен иск ДТЭК Западэнерго к Укрэнерго и решено взыскать с ответчика в пользу истца 1,32 млрд грн задолженности по оплате электроэнергии на основании договора об участии в балансирующем рынке.
Неделей ранее, 8 июня, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Укрэнерго по делу № 910/6636/21 и оставил без изменений решение Северного апелляционного хозсуда от 9 ноября 2021 года и решение Хозсуда Киева от 15 июля 2021 года, которыми был частично удовлетворен иск к Укрэнерго и решено взыскать с ответчика в пользу истца 633 млн грн задолженности, возникшей в результате ненадлежащего выполнения ответчиком обязательств по договору об участии в балансирующем рынке.
Еще раньше, 8 февраля 2022 года, Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Укрэнерго по делу № 910/6635/21 и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда от 11 октября 2021 года и решение Хозсуда Киева от 5 июля 2021 года, которым был частично удовлетворен иск ДТЭК Днепроэнерго и решено взыскать с Укрэнерго 399,4 млн грн задолженности, которая сформировалась из-за ненадлежащего выполнения госкомпанией обязательств по договору об участии в балансирующем рынке.
В целом долги Укрэнерго перед производителями электроэнергии за услуги на балансирующем рынке составляют около 11,5 млрд грн.
По материалам:
НВ
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