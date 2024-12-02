Верховный Суд постановил упразднить план санации «Эльдорадо» — Finance.ua

Верховный Суд постановил упразднить план санации «Эльдорадо» Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы ряда кредиторов «Эльдорадо» (ООО «Диеса») и решил отказать в утверждении плана санации компании.

Как следует из реестра судебных решений, соответствующее постановление суд утвердил 26 ноября.

Кассации Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками, ООО «Селлбай», ООО «Идиджи Груп», ООО «Груп Себ Украина» и ООО «Делонги Украина» были удовлетворены полностью, а ООО «СВП Плюс» — частично.

Кроме того, отменены ранее принятые решения судов первой и апелляционной инстанций, которые утверждали план санации ООО «Диеса», отмечено в документе.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева в апреле 2024 года утвердил план досудебной санации «Эльдорадо», предусматривающий гарантированный возврат 30% требований кредиторов, еще 40% - после возмещения ущерба от страны-агрессора, а также списания 30%.

Во время общего собрания 22 сентября 2023 года кредиторы «Эльдорадо», владеющие более 60% требований от общей задолженности, одобрили план санации долга более чем на 1 млрд грн. В то же время, ряд кредиторов выразил несогласие с досудебной санацией и требовал санации в рамках процедуры банкротства, гарантирующей возврат долгов.

В мае 2024 года ООО «Диеса» приступило к выполнению обязательств в соответствии с планом санации.

Первый магазин «Эльдорадо» в Украине был открыт в 1999 году в Киеве. По состоянию на август 2023 г. в сети Eldorado.ua было 70 магазинов в 49 городах.

ООО «Диеса» создано в 2009 году с уставным капиталом 70 тыс. грн. Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, владельцем является ООО «Потнеф энтерпрайзис лимитед» (100%), конечным бенефициаром указан Кристалл Александроу Папа (Кипр).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.