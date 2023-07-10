Верховный Суд оставил в силе решение Национального банка о применении мер влияния к АО «Сбербанк» — Finance.ua

Верховный Суд оставил в силе решение Национального банка о применении мер влияния к АО «Сбербанк» Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 5 июля 2023 года оставил в силе решение Национального банка Украины о применении мер влияния к АО «Сбербанк» (с IV квартала 2021 года — АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК») за нарушение в сфере финмониторинга.

В частности, суд отменил решение судов предыдущих инстанций, отменивших решение Национального банка о применении к банку мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения.

Об этом пишет НБУ.

Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напомним, что в декабре 2018 года Национальный банк применил к указанному банку меры влияния в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен и письменного предупреждения.

Эти меры воздействия были применены при установлении факта повторного осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащего выявления и изучения публичных деятелей; несоблюдения порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушения порядка остановки финансовых операций.

Банк обжаловал принятые меры воздействия в суде. Окружной административный суд города Киева в сентябре 2019 отменил решение Национального банка о применении к банку мер влияния, а в декабре 2019 года суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, Национальный банк обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, который поддержал правовую позицию регулятора.

Вышеуказанный штраф уплачен АО «СБЕРБАНК» в добровольном порядке в январе 2019 года.

Справка Finance.ua:

Национальный банк 25 ​​февраля 2022 года принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК», который на 100% принадлежит ПАО «Сбербанк россии».

В 2017 году решением Совета национальной безопасности и обороны на банк были наложены санкции для предотвращения выведения капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц, в частности, материнских структур.

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