Венгрия высказала свою позицию по вступлению Швеции в НАТО — Finance.ua
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Венгрия высказала свою позицию по вступлению Швеции в НАТО

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Венгрия высказала свою позицию по вступлению Швеции в НАТО
Венгрия высказала свою позицию по вступлению Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает обретение Швецией членства в Организации Североатлантического договора. Венгрия осталась единственной страной, не поддержавшей заявку о вступлении Швеции в НАТО, после того, как вчера парламент Турции ратифицировал заявку Швеции о вступлении.
Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в сети X, он провел хороший телефонный разговор с венгерским премьером и получил от него положительную реакцию по этому вопросу.
«Я приветствую четкую поддержку премьер-министром и его правительством членства Швеции в НАТО. Я с нетерпением жду ратификацию (протокола о вступлении — УНИАН) сразу же после возобновления работы парламента», — подчеркнул Столтенберг.
В то же время, как сообщил Орбан в сети X, он подтвердил Столтенбергу, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в Альянсе.
«Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальную ассамблею Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и свершение ратификации при первой возможности», — подчеркнул Орбан.

Вступление Швеции в НАТО — что известно

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2022 года послы стран НАТО в штаб-квартире Альянса в присутствии министров иностранных дел Финляндии и Швеции подписали Протоколы о вступлении для Финляндии и Швеции. Подписание этих протоколов дало начало процессу их ратификации в соответствии с внутренними процедурами стран-членов Североатлантического союза. В частности, все 30 национальных парламентов должны были проголосовать за ратификацию членства этих стран.
По материалам:
УНІАН
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