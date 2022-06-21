Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна — Finance.ua

Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна
21.06.2022, 02:37 — Аграрный рынок Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна
В Венгрии предложили транспортировку украинского продовольствия по ее территории.
Как сообщает The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Венгрия предложила свою территорию в качестве возможного маршрута для экспорта украинского зерна в связи с нарушением обычных маршрутов», — заявил министр по итогам встречи глав МИД стран ЕС
Следует отметить, что экспорт зерна из Украины существенно затруднен из-за вторжения россии. Украинское государство не может проводить транспортировку зерна по Черному морю.
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