Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна — Finance.ua
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Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна

21.06.2022, 02:37Аграрный рынок
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Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зернаВенгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна
В Венгрии предложили транспортировку украинского продовольствия по ее территории.
Как сообщает The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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«Венгрия предложила свою территорию в качестве возможного маршрута для экспорта украинского зерна в связи с нарушением обычных маршрутов», — заявил министр по итогам встречи глав МИД стран ЕС
Следует отметить, что экспорт зерна из Украины существенно затруднен из-за вторжения россии. Украинское государство не может проводить транспортировку зерна по Черному морю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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