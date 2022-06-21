Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна — Finance.ua

Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна

Венгрия предложила новый вариант экспорта украинского зерна

В Венгрии предложили транспортировку украинского продовольствия по ее территории.

Как сообщает The Guardian , об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«Венгрия предложила свою территорию в качестве возможного маршрута для экспорта украинского зерна в связи с нарушением обычных маршрутов», — заявил министр по итогам встречи глав МИД стран ЕС

Следует отметить, что экспорт зерна из Украины существенно затруднен из-за вторжения россии. Украинское государство не может проводить транспортировку зерна по Черному морю.

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