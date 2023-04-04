Венгрия передала Украине партию автобусов Mercedes-Benz (фото) — Finance.ua

Венгрия передала Украине партию автобусов Mercedes-Benz (фото)
Зарубежные партнеры продолжают помогать Украине городским общественным транспортом. На днях из Венгрии прибыли шесть автобусов с низким полом Mercedes-Benz Citaro — пять 12-метровых и один сочлененный, 18-метровый.
Важно, что они оборудованы пандусами для перевозки маломобильных пассажиров. Машины предоставила община Веспрема при активной поддержке венгерского правительства. В рамках гуманитарного пакета планируется поставить 14 подобных автобусов.
Процедура передачи первых шести автобусов прошла в Ужгороде. После этого Mercedes-Benz Citaro отправятся в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии:
- Березняковский сельский совет на Черниговщине,
- Белопольская громада на Сумщине
- Салтовский район Харькова.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью