Венгрия передала Украине партию автобусов Mercedes-Benz (фото) — Finance.ua

Венгрия передала Украине партию автобусов Mercedes-Benz (фото) Сегодня 17:32

Венгрия передала Украине партию автобусов Mercedes-Benz (фото)

Зарубежные партнеры продолжают помогать Украине городским общественным транспортом. На днях из Венгрии прибыли шесть автобусов с низким полом Mercedes-Benz Citaro — пять 12-метровых и один сочлененный, 18-метровый.

Важно, что они оборудованы пандусами для перевозки маломобильных пассажиров. Машины предоставила община Веспрема при активной поддержке венгерского правительства. В рамках гуманитарного пакета планируется поставить 14 подобных автобусов.

Процедура передачи первых шести автобусов прошла в Ужгороде. После этого Mercedes-Benz Citaro отправятся в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии:

Березняковский сельский совет на Черниговщине,

Белопольская громада на Сумщине

Салтовский район Харькова.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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