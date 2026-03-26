0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгрия лишится более 1 млрд долларов, если прекратит поставлять газ в Украину

Энергетика
Венгрия потеряет более 1 миллиарда долларов, если решит остановить поставки газа в Украину.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в ходе брифинга, передает hromadske.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что страна будет постепенно прекращать поставки газа в Украину, пока не возобновится транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».
По словам Тихого, в настоящее время импорт венгерского газа еще не остановлен, однако если Венгрия все же решит это сделать, то единственным следствием будет «лишение экономики Венгрии и венгров свыше миллиарда долларов». Именно столько Венгрия получила в 2025 году за поставку газа в Украину.

Позиция Украины относительно поставок энергоресурсов

«Это его (Орбана. — Ред.) дело, если он хочет это делать. У Украины сегодня есть необходимые объемы газа. Украина знает, откуда получить необходимые объемы газа, даже в случае прекращения Венгрией поставок», — говорит спикер.
Тихий объяснил, что Украина — «диверсифицированная страна», и в свое время обеспечила поставки энергоресурсов из разных источников, чтобы не зависеть от того, что «захочет премьер-министр соседней страны в рамках своей избирательной кампании».

Ситуация с транзитом нефти

С конца января 2026 года транзит нефти по маршруту «Дружба» через украинскую территорию остановился. Именно через «Дружбу» Венгрия и Словакия получали подавляющее большинство нефти.
Венгрия в ответ заблокировала заем в размере 90 миллиардов евро для Украины от ЕС, пока поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся. А Словакия объявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии, пока не заработает «Дружба».
Украина отмечала, что транзит по «Дружбе» остановился после российских атак, и предлагала ЕС использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры, в частности нефтепровод «Одесса — Броды».
Венгрия и Словакия называют прекращение транзита по «Дружбе» политическим решением и способом шантажа, ссылаясь на определенные спутниковые снимки, якобы свидетельствовавшие об отсутствии поражений.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
