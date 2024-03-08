Великобритания узаконила конфискацию криптоактивов — Finance.ua

Великобритания узаконила конфискацию криптоактивов 08.03.2024, 00:12 — Криптовалюта

Великобритания узаконила конфискацию криптоактивов

Власти Великобритании недавно одобрили подзаконные акты, направленные на расширение их возможностей по конфискации криптовалютных активов, в частности, Bitcoin, вовлеченных в преступную деятельность на законных основаниях.

С 26 апреля новый закон предоставит правоохранительным органам Великобритании полномочия замораживать цифровые активы на срок до 90 дней без постановления суда, если есть подозрение в причастности к преступной деятельности.

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Эта мера направлена ​​на прекращение незаконного финансирования, предотвращение перемещения или сокрытия активов. Будущее правило основано на Законе об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в 2023 году.

Это расширяет возможности правоохранительных органов по конфискации и обездвижению конкретных криптоактивов, связанных с уголовными преступлениями.

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