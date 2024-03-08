Великобритания узаконила конфискацию криптоактивов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания узаконила конфискацию криптоактивов

Криптовалюта
40
Великобритания узаконила конфискацию криптоактивов
Великобритания узаконила конфискацию криптоактивов
Власти Великобритании недавно одобрили подзаконные акты, направленные на расширение их возможностей по конфискации криптовалютных активов, в частности, Bitcoin, вовлеченных в преступную деятельность на законных основаниях.
С 26 апреля новый закон предоставит правоохранительным органам Великобритании полномочия замораживать цифровые активы на срок до 90 дней без постановления суда, если есть подозрение в причастности к преступной деятельности.
Читайте также
Эта мера направлена ​​на прекращение незаконного финансирования, предотвращение перемещения или сокрытия активов. Будущее правило основано на Законе об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в 2023 году.
Это расширяет возможности правоохранительных органов по конфискации и обездвижению конкретных криптоактивов, связанных с уголовными преступлениями.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Процес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.