Великобритания узаконила конфискацию криптоактивов — Finance.ua

Великобритания узаконила конфискацию криптоактивов
Власти Великобритании недавно одобрили подзаконные акты, направленные на расширение их возможностей по конфискации криптовалютных активов, в частности, Bitcoin, вовлеченных в преступную деятельность на законных основаниях.
С 26 апреля новый закон предоставит правоохранительным органам Великобритании полномочия замораживать цифровые активы на срок до 90 дней без постановления суда, если есть подозрение в причастности к преступной деятельности.
Эта мера направлена на прекращение незаконного финансирования, предотвращение перемещения или сокрытия активов. Будущее правило основано на Законе об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в 2023 году.
Это расширяет возможности правоохранительных органов по конфискации и обездвижению конкретных криптоактивов, связанных с уголовными преступлениями.
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