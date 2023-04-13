Великобритания предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на $500 миллионов — Finance.ua
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Великобритания предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на $500 миллионов

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Великобритания готова предоставить Украине дополнительные 500 млн долларов кредитных гарантий, доведя общую сумму в этом году до $1 млрд.
Об этом заявил в среду британский министр финансов Джереми Хант, пишет Reuters.
По словам Ханта, британские кредитные гарантии были важны для подписания более широкого четырехлетнего пакета поддержки Украины от МВФ на сумму 15,6 миллиардов долларов США.
«Это финансирование повысит экономическую устойчивость Украины и усилит ее сопротивление против россии», — сказал он во время весеннего собрания МВФ в Вашингтоне.
Британия пообещала предоставить Украине поддержку на общую сумму 6,5 миллиарда фунтов стерлингов (8,1 миллиарда долларов) с момента вторжения россии в феврале 2022 года, а последние кредитные гарантии помогут финансировать украинские государственные услуги, такие как школы и больницы, заявили в Министерстве финансов.
Хант также сообщил, что завершил работу над выделением дополнительных $670 млн для Трастового фонда МВФ по сокращению бедности и роста, а также $3,3 млрд для Трастового фонда МВФ по устойчивости и стабильности, поддерживаемого энергетическими проектами и проектами по борьбе с изменением климата.
По материалам:
Економічна Правда
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