Великобритания планирует ввести санкции против российских генералов — Finance.ua
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Великобритания планирует ввести санкции против российских генералов

Сегодня 17:22
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Великобритания планирует ввести санкции против российских военнослужащих и генералов, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине. Министр по делам полиции Кит Мальтхаус заявил, что доказательства зверств должны собираться как можно более тщательно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мальтхаузу Sky News.
Как отметил министр, пока война продолжается, Британия может принять меры внутри страны, в том числе санкции, которые можно наложить на отдельных лиц, «включая комбатантов, ведущих генералов и других лиц, причастных к этому, чтобы показать, что мы признаем их участие в этом ужасном нападении на свободную демократическую страну».
Мальтхаус назвал прогулку Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским по улицам Киева во время неожиданного визита в субботу «очень примечательным моментом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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