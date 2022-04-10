Великобритания планирует ввести санкции против российских генералов — Finance.ua

Великобритания планирует ввести санкции против российских генералов

Сегодня 17:22

Великобритания планирует ввести санкции против российских военнослужащих и генералов, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине. Министр по делам полиции Кит Мальтхаус заявил, что доказательства зверств должны собираться как можно более тщательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мальтхаузу Sky News.

Как отметил министр, пока война продолжается, Британия может принять меры внутри страны, в том числе санкции, которые можно наложить на отдельных лиц, «включая комбатантов, ведущих генералов и других лиц, причастных к этому, чтобы показать, что мы признаем их участие в этом ужасном нападении на свободную демократическую страну».

Мальтхаус назвал прогулку Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским по улицам Киева во время неожиданного визита в субботу «очень примечательным моментом».

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