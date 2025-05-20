Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями из-за нового наступления в Газе — Finance.ua

Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями из-за нового наступления в Газе Сегодня 10:15

Лидеры Британии, Франции и Канады требуют от Израиля остановить его новое наступление в Секторе Газы, в противном случае угрожают ввести санкции.

Совместное заявление лидеров Великобритании, Франции и Канады, опубликовано на сайте британского правительства

«Мы решительно выступаем против расширения военных операций Израиля в Газе. Уровень человеческих страданий в Газе невыносим. Вчерашнее заявление о том, что Израиль позволит ввезти в Газу базовое количество продовольствия, абсолютно неадекватно. Мы призываем израильское правительство прекратить войска Газы», — говорится в заявлении.

Также представители 3 стран призвали ХАМАС «немедленно освободить остальных заложников, которых они так жестоко удерживают с 7 октября» (2023 года — ред.).

Британия, Франция и Канада напомнили, что Израиль подвергся ужасному нападению 7 октября 2023 года и что они «всегда поддерживали» его право «защищать израильтян от терроризма», но новое наступление ЦАХАЛа назвали «совершенно непропорциональной эскалацией».

Економічна Правда По материалам:

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