Вдохновились кальмарами: в Китае изобрели кожу с «супергеройскими» свойствами — Finance.ua
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Вдохновились кальмарами: в Китае изобрели кожу с «супергеройскими» свойствами

Технологии&Авто
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Вдохновились кальмарами: в Китае изобрели кожу с «супергеройскими» свойствами
Вдохновились кальмарами: в Китае изобрели кожу с «супергеройскими» свойствами
Китайские исследователи разработали новую искусственную кожу, способную выдерживать экстремально низкие температуры и одновременно проявлять антимикробные свойства. Вдохновением для создания материала послужила способность кальмаров менять цвет кожи в ответ на внешние раздражители.

Подробности

Автор исследования Вэньбин Ниу рассказал, что новая фотонно-ионная кожа под названием PIskin меняет цвет. Между тем ионный транспорт в коже меняется, что позволяет преобразовывать механические и температурные стимулы в электрические сигналы.
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Чтобы еще больше расширить возможности кожи, исследователи добавили монолаурат глицерил — соединение с мощными антимикробными свойствами. Это PIskin убивает практически все бактерии и грибки, а низкая точка замерзания ПЭГ-200 позволяет коже переносить низкие температуры без замерзания и помогает предотвратить обезвоживание.
Этот материал в будущем можно использовать в переносных медицинских устройствах, мягкой робототехнике, протезировании и интерфейсах человек-компьютер.
По материалам:
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