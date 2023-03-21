Вчера Silicon Valley Bank, сегодня Credit Suisse – кто следующий? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Вчера Silicon Valley Bank, сегодня Credit Suisse – кто следующий? Сегодня 09:54 — Валюта

После банкротства популярного в IT-индустрии банка Silicon Valley Bank проблемы начались у швейцарского Credit Suisse. Причина его проблем — невозможность исполнить свои обязательства перед вкладчиками. В этой ситуации Saudi National Bank отказался поддержать Credit Suisse. хотя до этого он инвестировал в него более 1,4 млрд долларов США. Сейчас потери Saudi National Bank превысили 1,0 млрд долларов. Несмотря на вмешательство ЦБ Швейцарии, купить Credit Suisse согласился UBS Group AG. Однако банковский сектор по-прежнему «штормит». Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Рыночная капитализация Credit Suisse и UBS Group AG (млрд долларов). Источник: bloomberg.com

Сумма сделки по покупке Credit Suisse его конкурентами составила немногим более 2,0 млрд долларов США. Для UBS Group AG это весьма выгодная сделка, так как на момент слияния Credit Suisse стоил почти 8,0 млрд долларов. Это историческое событие для всей банковской системы Европы — ведь Credit Suisse просуществовал на рынке 166 лет. Решение UBS должно было успокоить инвесторов.

Правительство Швейцарии предоставило гарантии на 9 млрд швейцарских франков. Кроме того, UBS может получить дополнительный кредит на 100 млрд франков для поддержки платежеспособности. Данное решение поддержали и в США: министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen) и глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) поприветствовали решение о сделке между Credit Suisse и UBS Group AG.

Проблемы с устойчивостью банковской системы есть и в Германии. Акции Deutsche Bank и Commerzbank дешевеют, так как эти банки могут стать следующими после Credit Suisse. В условиях «жесткой» монетарной политики ЕЦБ это может стать серьезной проблемой для стабильности еврозоны. Deutsche Bank так и не оправился после кризиса 2008 года — на его балансе масса проблемных активов и желающих пойти на сделку может не найтись. ЕЦБ также вряд ли вмешается в ситуацию.

На этой неделе решится более важный вопрос — сумеет ли ФРС США продолжить повышение учетной ставки и сокращение баланса. Очевидно, что цели «жесткой» монетарной политики еще не достигнуты. Наиболее тяжелая ситуация с инфляцией, которая еще может «по инерции» продолжать падение. Но если ФРС начнет «смягчать» денежно-кредитную политику, рост цен возобновится с новой силой. Последнее является больше политическим риском, которым воспользуются противники Президента США на предстоящих в 2024 году выборах.

На этой неделе решится более важный вопрос — решится ли ФРС США продолжить повышение учетной ставки и сокращение баланса. Очевидно, что цели «жесткой» монетарной политики еще не достигнуты. Наиболее тяжелая ситуация с инфляцией, которая еще может по инерции продолжать падать. Но если ФРС начнет смягчать денежно-кредитную политику — рост цен возобновится с новой силой. Последнее является больше политическим риском, которым воспользуются противники Президента США на предстоящих в 2024 году выборах.

RoboForex По материалам:

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