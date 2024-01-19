Важная функция Apple Watch может исчезнуть навсегда — Finance.ua

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Важная функция Apple Watch может исчезнуть навсегда

Фондовый рынок
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Месяц назад разработчику передовых медицинских технологий Masimo удалось добиться запрета на продажу смарт-часов Apple Watch в Соединенных Штатах.
Причина — нарушение патентов, связанных с важной функцией измерения уровня кислорода в крови.
Как сообщает MacRumors, Apple пришла к решению отключить пульсоксиметр, отвечающий за измерение уровня кислорода в крови, в своих новых моделях часов — Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Это действие позволит компании избежать ограничений на импорт и продажу устройств со спорным патентом в США.
Однако несовместимость с патентами Masimo касается не только новых моделей. Все часы Apple Watch, в том числе начиная с Series 6, продолжают нарушать патенты разработчика медицинских технологий. В этой связи Apple может решить временно отключить функцию измерения уровня кислорода в крови во всех часах по всему миру в ходе предстоящего обновления watchOS.
В частности, Apple ведет переговоры и пытается изменить алгоритмы измерения кислорода в крови, с целью исправления ситуации и избежания дополнительных нарушений патентных прав Masimo. Этот этап может определить дальнейшее развитие спора и повлиять на функционал будущих версий популярных часов.
По материалам:
ITsider.
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