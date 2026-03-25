Место для вашей рекламы

Вам нужен комплайенс. Почему без этого с украинским бизнесом не будут работать за границей

Глава «Украинской комплаенс ассоциации» Анна Горбенко
Хотя в мире комплайенс существует уже десятилетиями, в Украине он стал активно развиваться вместе с приходом иностранного бизнеса. Международные компании принесли с собой стандарты, включающие в себя защиту данных, контроль рисков и прозрачность процессов. С тех пор комплаенс постепенно стал обязательной составляющей для тех, кто работает или планирует работать с иностранными партнерами.
Об этом рассказала глава «Украинской комплаенс ассоциации» Анна Горбенко в комментарии на нашем YouTube-канале.

Что такое комплаенс

По словам Горбенко, комплаенс — это не один документ и не одна функция. Это комплексная система, состоящая из трех уровней контроля.
Первый уровень — операционный: ежедневная работа сотрудников и их взаимодействие с клиентами. Именно здесь формируется внешнее представление о компании. Второй — функции комплаенса и управления рисками, которые оценивают качество этого взаимодействия. Третий — внутренний аудит, проверяющий эффективность всей системы.
Ключевая задача состоит в том, что не просто прописать правила, а доказать, что они реально работают.
Комплайенс прежде всего защищает не документы, а корпоративную культуру и ценности компании.
Базовый документ здесь — кодекс этики. Он определяет правила поведения сотрудников как внутри компании, так и во взаимодействии с внешней средой. Это также включает в себя обязательное декларирование конфликтов интересов и прозрачность в принятии решений.

Инвестиции и доверие

Горбенко отмечает, что без действенной комплаенс-политики украинским компаниям практически невозможно выходить на международные рынки.
Речь идет не только о наличии документов. Потенциальные партнеры оценивают, реально ли работают эти механизмы внутри компании.
Отдельное внимание эксперт уделила конфликтам интересов. Это один из ключевых рисков для бизнеса.
Речь идет о трех типах:
  • реальный конфликт (например, подчинение связанных лиц),
  • потенциальный (возможность злоупотребления должностью),
  • мнимый (когда подозрение возникает у коллектива).
Подробно о том, как работает комплаенс-политика внутри компании и почему это стало критически важным для Украины именно сейчас, смотрите на нашем YouTube-канале:
Место для вашей рекламы
