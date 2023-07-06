Валютный прогноз: в Испании и Швейцарии официально победили инфляцию — Finance.ua
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Валютный прогноз: в Испании и Швейцарии официально победили инфляцию

Валюта
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Инфляция в Швейцарии замедлилась до 1,7% в годовом исчислении. Данный показатель опустился ниже целевой отметки ЦБ в 2,0%. Однако монетарные власти страны не испытывают оптимизма: по их мнению, инфляция превысит уровень в 2,0% уже к концу нынешнего года и не вернется к нему до 2026 года. По этой причине руководство Европейского центробанка также не видит позитива в падении инфляции в Испании до 1,9%. В итоге ведущие мировые ЦБ будут последовательно ужесточать свои монетарные политики повышением ставок и сокращением балансов. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
График валютной пары EURUSD, D1.
График валютной пары EURUSD, D1.
В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0844, а сопротивление — на уровне 1,0993. Последнее время в данном активе наблюдаются регулярные попытки изменить тренд. При этом для дальнейшего роста USD котировки должны опуститься ниже отметки 1,0952.
График валютной пары USDCHF, D1.
График валютной пары USDCHF, D1.
В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9108, а поддержка образовалась на отметке 0,8906. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится к уровню 0,9275. В противном случае он может ослабнуть до 0,8831.
График валютной пары AUDUSD, D1.
График валютной пары AUDUSD, D1.
В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6597, а сопротивление — на 0,6722. На момент написания комментария наблюдалась попытка котировок закрепиться выше отметки 0,6686 для последующего пробоя сопротивления.
График валютной пары USDJPY, D1.
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY обозначился уровень поддержки — 142,96, а сопротивление образовалось на отметке 144,88. Сейчас USD по-прежнему стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Однако есть сигналы о возможности краткосрочного укрепления JPY, если котировки опустятся ниже уровня 143,89.
График валютной пары GBPUSD, D1.
График валютной пары GBPUSD, D1.
В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2487, а сопротивление — на 1,2849. При закреплении выше отметки 1,2590 фунт может усилиться к 1,2910.
График валютной пары NZDUSD, D1.
График валютной пары NZDUSD, D1.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6050. Явного сопротивления пока еще нет. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6179.
График валютной пары USDCAD, D1.
График валютной пары USDCAD, D1.
В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3271, а поддержка сформирована на 1,3139. Если котировки закрепятся выше отметки 1,3178, CAD продолжит девальвацию.
По материалам:
RoboForex
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