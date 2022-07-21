Валютный прогноз: Китай избавляется от гособлигаций США. Что будет с американским долларом? — Finance.ua

Валютный прогноз: Китай избавляется от гособлигаций США. Что будет с американским долларом? Сегодня 09:55 — Валюта

По данным Минфина США, на 31.05.2022 совокупная позиция Китая в госбондах США ушла ниже 1 трлн долларов — до 980,8 млрд. На графике ниже видно, что Китай начал распродавать американские долговые бумаги после ноября 2021 года и ускорил их продажу c марта этого года. С марта по конец мая позиция Китая сократилась на 78 млрд долларов США (-7%). Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Объем инвестиций КНР в гособлигации США на 31.05.2022 (млрд долларов США).

Продажа Китаем американских Treasuries может быть вызвана комплексом факторов:

Замедление китайской экономики из-за кризиса в секторе недвижимости, а также коронавирусных ограничений.

Поддержка курса юаня в условиях подъема ставки ФРС.

Намерение сократить долю вложений в американские активы после печального примера с «заморозкой» резервов ЦБ РФ.

Кроме того, на решение КНР могла повлиять динамика цен на сами Treasuries. В марте-июне их стоимость стремительно снижалась на фоне роста ставки ФРС. Так, с начала марта выпуск бондов США с погашением в феврале 2032 года подешевел примерно на 10%. Какие именно бумаги держит Китай в валютных резервах, неизвестно. Однако нельзя исключать, что сокращение китайской позиции в госдолге США в значительной степени может быть обусловлено снижением цен на сами бумаги, а не их распродажей одним из крупнейших держателей.

В итоге Китай если и распродает гособлигации США, то весьма «аккуратно». Так что говорить о «дедолларизаци» несколько преждевременно. Не исключено, что в конце текущего месяца КНР увеличит свои вложения в Treasuries за счет новых выпусков на фоне повышения ставки ФРС.

Индекс доллара США (DXY).

Индекс доллара США относительно корзины основных мировых валют (DXY) снизился на 2,85%. Судя по всему, «бегство от рисков», которое наблюдалось после публикации данных по инфляции в США, постепенно заканчивается. При этом нефтяные цены растут, несмотря на поездку Байдена на Ближний Восток и (что еще важнее) на ожидании скорого восстановления добычи в Ливии. Почти 1 млн баррелей в день — это весьма существенно, но стоимость барреля продолжает рост. Золото удержалось выше отметки в 1700 USD за тройскую унцию, основные промышленные металлы тоже дорожают. Вероятно, «эмоциональные» продажи заканчиваются, но все же это движение больше напоминает коррекционный технический отскок после сильного падения, чем начало нового восходящего тренда.

Аналитик полагает, что временной промежуток этого коррекционного роста измеряется неделями. Падение товарных и фондовых рынков может возобновиться уже в августе, а евро снова станет дешевле доллара США.

RoboForex По материалам:

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