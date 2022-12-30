Валютный прогноз: грозит ли ЕС кризис в 2023 году, и что будет с евро? — Finance.ua

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Валютный прогноз: грозит ли ЕС кризис в 2023 году, и что будет с евро?
Согласно прогнозу ЕЦБ ожидается, что среднегодовой рост реального ВВП еврозоны существенно замедлится — с 3,4% в текущем до 0,5% в 2023 году, а затем вновь поднимется до 1,9% и 1,8% в последующие годы. Несмотря на снижение стоимости энергоносителей, инфляция продолжит рост. Регулятор ожидает в 2023 году увеличение цен на 6,3%. По мнению Европейского центробанка, инфляция вернется к целевым значениям не ранее 2025 года. ЕЦБ полагает, что «потолок» цен на нефть и газ будет эффективен. Однако это всего лишь теоретическое допущение, которое еще предстоит проверить на практике. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Главным вызовом для экономики еврозоны станет недостаток энергоресурсов. Последние могут быть не просто дорогими, а еще и в дефиците. Это повлечет за собой снижение объемов промышленного производства и рост безработицы. Нарушение логистики поставок природного газа и холодная зима способны спровоцировать очередное подорожание «голубого» топлива. В условиях ограниченного предложения заполнить хранилища перед зимой 2024 года будет еще сложнее. Это может привести к необходимости нормировать потребление электроэнергии, особенно если проблемы в атомной энергетике Франции не будут решены в ближайшее время.
Спрос на европейскую продукцию на внешних рынках будет снижаться по причине замедления глобальной экономической активности. Лишь снятие карантинных ограничений в Китае и «перезапуск» его промышленности придаст мировой торговле импульс для роста, который поддержит экспорт стран еврозоны. Однако в базовом сценарии «сильный» евро негативно скажется на сальдо торгового баланса ЕС.
В валютной паре EURUSD был сформирован новый уровень сопротивления — 1,0693. Поддержкой выступает отметка 1,0502. При этом, по мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. Если поддержка будет пробита, евро может ослабнуть до уровня 1,0255. С точки зрения монетарной политики, доллар США сейчас полностью доминирует над евро. Какие-либо изменения могу произойти лишь в случае резкого снижения темпов роста инфляции. В своем прогнозе на 2023 год ЕЦБ ожидает, что EUR будет торговаться к USD у отметки 1,0300.
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