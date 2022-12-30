Валютный прогноз: грозит ли ЕС кризис в 2023 году, и что будет с евро? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: грозит ли ЕС кризис в 2023 году, и что будет с евро? Сегодня 08:05 — Валюта

Согласно прогнозу ЕЦБ ожидается, что среднегодовой рост реального ВВП еврозоны существенно замедлится — с 3,4% в текущем до 0,5% в 2023 году, а затем вновь поднимется до 1,9% и 1,8% в последующие годы. Несмотря на снижение стоимости энергоносителей, инфляция продолжит рост. Регулятор ожидает в 2023 году увеличение цен на 6,3%. По мнению Европейского центробанка, инфляция вернется к целевым значениям не ранее 2025 года. ЕЦБ полагает, что «потолок» цен на нефть и газ будет эффективен. Однако это всего лишь теоретическое допущение, которое еще предстоит проверить на практике. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Прогноз ЕЦБ по ключевым техническим индикаторам. Источник: www.ecb.europa.eu

Главным вызовом для экономики еврозоны станет недостаток энергоресурсов. Последние могут быть не просто дорогими, а еще и в дефиците. Это повлечет за собой снижение объемов промышленного производства и рост безработицы. Нарушение логистики поставок природного газа и холодная зима способны спровоцировать очередное подорожание «голубого» топлива. В условиях ограниченного предложения заполнить хранилища перед зимой 2024 года будет еще сложнее. Это может привести к необходимости нормировать потребление электроэнергии, особенно если проблемы в атомной энергетике Франции не будут решены в ближайшее время.

Спрос на европейскую продукцию на внешних рынках будет снижаться по причине замедления глобальной экономической активности. Лишь снятие карантинных ограничений в Китае и «перезапуск» его промышленности придаст мировой торговле импульс для роста, который поддержит экспорт стран еврозоны. Однако в базовом сценарии «сильный» евро негативно скажется на сальдо торгового баланса ЕС.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD был сформирован новый уровень сопротивления — 1,0693. Поддержкой выступает отметка 1,0502. При этом, по мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. Если поддержка будет пробита, евро может ослабнуть до уровня 1,0255. С точки зрения монетарной политики, доллар США сейчас полностью доминирует над евро. Какие-либо изменения могу произойти лишь в случае резкого снижения темпов роста инфляции. В своем прогнозе на 2023 год ЕЦБ ожидает, что EUR будет торговаться к USD у отметки 1,0300.

RoboForex По материалам:

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