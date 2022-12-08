Валютный прогноз: геополитическая напряженность усиливается, что будет дальше с золотом — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: геополитическая напряженность усиливается, что будет дальше с золотом Сегодня 09:07 — Валюта

Резервы мировых Центральных банков находятся на максимумах и вблизи уровней середины 1970-х годов. В Европе продолжается самый масштабный военный конфликт со времен Второй мировой войны. Исторически сложилось, что в такие периоды золото выступает «защитным» активом. Неудивительно, что мировые ЦБ весьма охотно его скупают. Не отстают и крупные институциональные инвесторы. Однако пока это никак не отразилось на котировках крупных золотодобывающих компаний. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Запасы золота мировых ЦБ (тонн). Источник: WGC

Золото дорожает также на ожиданиях нового «витка» инфляции в мире. Хотя темпы ее роста и снижаются, показатели далеки от целевых значений у всех ведущих регуляторов. В этом случае драгоценный металл выступает «антиинфляционной страховкой», и это особенно заметно на длительных отрезках времени.

Инвесторы покупают золото также и для защиты от краха фондовых рынков. В 2008 году драгоценные металлы восстановились к докризисным отметкам гораздо быстрее, чем акции. В нынешнем году наблюдается аналогичная ситуация: с января золото потеряло 2,3%, а индекс S&P 500 — более 14,0%. Если ФРС «смягчит» свою риторику или внезапно начнет снижать учетную ставку, это лишь ускорит текущее удорожание драгметаллов. По этим причинам полезно часть своего инвестиционного портфеля хранить в золоте.

Запасы золота мировых ЦБ (тонн). Источник: WGC

В паре XAUUSD образовались уровни сопротивления на отметке 1804,63 USD и поддержки на 1736,34 USD. Если цена пробьет отметку 1786,94 USD, то сможет достичь уровня 1858,55 USD. Текущие макроэкономическая и политическая ситуации в мире благоприятствуют росту стоимости золота. Переломить существующий восходящий тренд способно лишь падение котировок ниже уровня поддержки. В таком случае золото может подешеветь до 1702,68 USD за тройскую унцию.

RoboForex По материалам:

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