Валютный прогноз: доллар США больше не "убежище"? — Finance.ua
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Валютный прогноз: доллар США больше не "убежище"?

Валюта
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Банкротство Silicon Valley Bank спровоцировало крупнейший с 2008 года банковский кризис. Чтобы успокоить общественность, пришлось выступать даже Президенту США. ФРС удалось избежать паники среди участников рынка и разработать действенный план по преодолению негативных последствий краха Silicon Valley Bank. Однако данный кризис необычен тем, что курс доллара США стал снижаться относительно других иностранных валют. Ранее во время любой паники наблюдался обратный процесс. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
График валютной пары EURUSD, D1.
График валютной пары EURUSD, D1.
С конца прошлой недели наблюдался рост EUR относительно USD. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0527 и сопротивление на 1,0749. Далее доллар может ослабнуть к уровню 1,0882. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0694.
График валютной пары USDCHF, D1.
График валютной пары USDCHF, D1.
В валютной паре USDCHF прежняя поддержка на отметке 0,9305 была пробита. Уровень сопротивления сместился на 0,9425, а поддержка теперь находится на 0,9071. При закреплении USD выше отметки 0,9305 доллар вырастет до уровня 0,9546. В противном случае доллар может ослабнуть к 0,8977.
График валютной пары AUDUSD, D1.
График валютной пары AUDUSD, D1.
В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6777, а поддержка — на 0,6578. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление цены под уровнем 0.6718.
График валютной пары USDJPY, D1.
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY был сформирован новый ценовой канал с границами 132,28-137,92. На данный момент JPY стремится достичь отметки 130,48. Для этого ей необходимо пробить нижнюю границу канала и закрепиться под ней.
График валютной пары GBPUSD, D1.
График валютной пары GBPUSD, D1.
В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,1822, а сопротивление — на 1,2199. При пробое сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2342. Если банковский кризис продолжит усугубляться, то такой сценарий будет весьма вероятен.
График валютной пары NZDUSD, D1.
График валютной пары NZDUSD, D1.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6096. Сопротивление находится на отметке 0,6275. В случае пробоя сопротивления доллар США может ослабнуть до 0,6365.
График валютной пары USDCAD, D1.
График валютной пары USDCAD, D1.
В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3554. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3883. Если цена закрепится над уровнем 1,3660, вероятен рост доллара США к 1,3951. В настоящий момент канадский доллар существенно ослаб по причине снижения стоимости нефти.
По материалам:
RoboForex
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