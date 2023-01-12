Валютный прогноз: что будет с долларом, если инфляция в США замедлится? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: что будет с долларом, если инфляция в США замедлится? Сегодня 10:51 — Валюта

На четверг запланирована публикация данных по инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен в годовом исчислении снизится с 7,1% до 6,6%. Прежде всего это случится благодаря падению цен на бензин, которое произошло после начала сокращения в США стратегических запасов нефти. Внесла свой вклад и аномально теплая зима. В итоге получается, что особых заслуг ФРС в снижении инфляции нет, поэтому текущая «жесткая» монетарная политика будет ею продолжена. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в США (%). Источник: www.tradingeconomics.com

Курс на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики подтвердил в эту среду руководитель Федрезерва Джером Пауэлл (Jerome Powell) в своем выступлении. Более того: такие действия регулятора он назвал непопулярными. Также глава ФРС допустил политическое давление на ЦБ, так как правительство заинтересованно в снижении учетной ставки. Однако даже данные по безработице (3,5%) не дают оснований ФРС сменить риторику.

По мнению аналитиков BlackRock Inc., глобальной экономике не избежать усиления инфляционного роста. Это приведет к тому, что Центральные банки развитых стран продолжат повышать учетные ставки и сокращать объемы находящихся у них на балансе гособлигаций. Повлиять на них сможет лишь начало рецессии и рост безработицы. Как полагают эксперты UBS, ФРС повысит ключевую ставку в феврале и марте на 0,25%. Затем регулятор будет наблюдать за экономическими показателями, чтобы принимать дальнейшие решения о параметрах монетарной политики в соответствии со складывающейся ситуацией.

Можно сделать вывод, что Федрезерв до конца I квартала 2023 года продолжит проведение «жесткой» монетарной политики. Это, в свою очередь, будет способствовать росту курса доллара США относительно других мировых валют.

График валютной пары EURUSD, D1

В валютной паре EURUSD был пробит уровень сопротивления — 1,0693. Поддержкой теперь выступает отметка 1,0516. При этом, по мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. Если поддержка будет преодолена, евро может ослабнуть до уровня 1,0255. С точки зрения монетарной политики, доллар США сейчас полностью доминирует над евро. Какие-либо изменения могут произойти лишь в случае резкого снижения темпов роста инфляции. В своем прогнозе на 2023 год ЕЦБ ожидает, что EUR будет торговаться к USD у отметки 1,0300.

RoboForex По материалам:

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