Валютный прогноз: "черный день" для фунта стерлингов, что будет дальше? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: "черный день" для фунта стерлингов, что будет дальше? Сегодня 08:50 — Валюта

Вслед за «черной пятницей» у британского фунта последовал «черный понедельник», когда GBP в моменте потерял еще 5%. Пара GBPUSD опускалась до 1,0385, затем произошел резкий отскок на новостях о том, что Банк Англии может экстренно поднять ставку. По сути, фунт стерлингов уже ничем не отличается от валют развивающихся стран. Хотя до сих пор многим почему-то кажется, что он все еще является очень надежным. Не исключено, что по итогам текущего энергокризиса британская валюта утратит свой статус в мире. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Инфляция в Великобритании (%). Источник: tradingeconomics.com

Произошел этот «обвал» из-за того, что британское правительство планирует максимальное за 50 лет снижение налогов для населения. Компенсировать же потери в бюджете будут за счет новых заимствований. Рынок госбондов на этих новостях буквально «рухнул». Инфляция в Великобритании сейчас и так двухзначная, а тут еще и снижение налогов, что является сильным проинфляционным фактором. Если новому составу правительства Великобритании не удастся существенно улучшить текущее положение дел, страна рискует войти в рецессию уже в следующем квартале.

Это грозит тем, что «инфляционная спираль» начнет раскручиваться еще сильнее. ЦБ в ответ на этот вызов будет вынужден гораздо «агрессивнее» повышать ставку, чем это планировалось ранее. Становится очевидным, что высокая инфляция в Великобритании останется надолго. Если сейчас ее не побороть, в дальнейшем она принесет еще больше проблем. Так что перспективы экономики Великобритании и фунта стерлингов весьма и весьма нерадужные.

Доходность по 10-летним гособлигациям Великобритании (%). Источник: bloomberg.com

Глава Минфина Соединенного Королевства Квази Квартенг (Kwasi Kwarteng) отменил верхний уровень подоходного налога и снизил базовую ставку на процентный пункт, а также упразднил повышение налога на заработную плату по национальному страхованию, введенному ранее в этом году. По некоторым оценкам, общий объем недополученной бюджетом прибыли за счет сокращения налогов может составлять около 45 млрд фунтов в год (1,8% от ВВП). Субсидии на «заморозку» цен на электроэнергию могут обойтись бюджету в 150 млрд фунтов за 2 года.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD на отметке 1,0343 был сформирован уровень поддержки. Ожидается дальнейшее снижение фунта до уровня 1,0245. Согласно прогнозам аналитиков Bloomberg, вероятность паритета фунта и доллара составляет 60%. К слову, еще 23 сентября она была на уровне в 32%. Укрепление фунта стерлингов возможно не выше отметки 1,1442.

RoboForex По материалам:

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