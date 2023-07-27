Валютный прогноз: реакция инвесторов на решение ФРС США по учетной ставке может быть неожиданной — Finance.ua
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Валютный прогноз: реакция инвесторов на решение ФРС США по учетной ставке может быть неожиданной

Валюта
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Предполагается, что Федрезерв на этой неделе примет решение о дальнейшем повышении учетной ставки. Данный показатель будет увеличен до 5,50% - это станет максимальной отметкой за последние 22 года. Главная интрига в том, собирается ли руководство ФРС еще раз повышать учетную ставку до конца года. Если в экономике США появятся признаки рецессии, регулятор будет вынужден снизить ставку сразу на 1% и даже более. В ожидании смены глобальных параметров монетарной политики доллар США слабеет относительно других мировых валют. Участник рынка акций, вероятно, рассчитывают на оптимистичный сценарий. Это служит главной причиной роста фондовых индексов. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Валютный прогноз: реакция инвесторов на решение ФРС США по учетной ставке может быть неожиданной
График валютной пары EURUSD, D1.
В паре EURUSD поддержка сейчас находится на отметке 1,0851, а сопротивление — на 1,1248. Весьма вероятно дальнейшее укрепление EUR к 1,1375. Для этого котировки должны преодолеть уровень сопротивления — 1,1248. В противном случае вероятно укрепление доллара к 1,1055.
Валютный прогноз: реакция инвесторов на решение ФРС США по учетной ставке может быть неожиданной
[2-fr.png] График валютной пары USDCHF, D1.
В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,8699, а поддержка пока не образована. В случае продвижения цены выше 0,8567 доллар укрепится к уровню 0,8775. Если сценарий окажется иным, он может ослабнуть до 0,8435.
Валютный прогноз: реакция инвесторов на решение ФРС США по учетной ставке может быть неожиданной
График валютной пары AUDUSD, D1.
В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6653, а сопротивление — на 0,6894. На момент написания комментария наблюдалось коррекционное укрепление доллара США. Если котировки не преодолеют отметку 0,6722, AUD продолжит движение к 0,6955.
Валютный прогноз: реакция инвесторов на решение ФРС США по учетной ставке может быть неожиданной
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 144,76 и поддержки на 137,86. Сейчас наблюдается ослабление JPY и наиболее вероятной целью для этого выступает отметка 141,19.
Валютный прогноз: реакция инвесторов на решение ФРС США по учетной ставке может быть неожиданной
График валютной пары GBPUSD, D1.
В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2686 и сопротивление на 1,3142. При закреплении котировок выше отметки 1,2849 фунт может усилиться к 1,3210.
Валютный прогноз: реакция инвесторов на решение ФРС США по учетной ставке может быть неожиданной
График валютной пары NZDUSD, D1.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6165, сопротивление сейчас расположено на 0,6395. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6451, если котировки закрепятся над отметкой 0,6243.
Валютный прогноз: реакция инвесторов на решение ФРС США по учетной ставке может быть неожиданной
График валютной пары USDCAD, D1.
В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3374, а поддержка сформирована на 1,3102. Если котировки закрепятся выше отметки 1,3156, CAD продолжит девальвацию.
По материалам:
RoboForex
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