Валютный прогноз: доллару США повышение ставки ФРС не поможет — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: доллару США повышение ставки ФРС не поможет Сегодня 14:35 — Валюта

Потребительская инфляция в марте оказалась лучше ожиданий инвесторов, снизившись до 5,0%. Можно с уверенностью утверждать, что «пик» ценового роста пройден. Однако радоваться еще рано, так как текущие значения весьма далеки от желаемых. Базовая инфляция, которая не учитывает продукты питания и энергоносители, продемонстрировала рост до 5,6%, что оказалось даже выше ожиданий участников рынка. Это будет главным аргументов руководства ЦБ в повышении учетной ставки на заседании в мае. Как известно, цель ФРС — достичь инфляции в 2,0%. В следующем месяце ключевая ставка формально сравняется с темпом ценового роста. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

Укрепление EUR относительно USD немного замедлилось. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833 и сопротивление на 1,1069. Доллар может ослабнуть к уровню 1,1115. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0974.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF поддержка на отметке 0,9018 была пробита. Уровень сопротивления теперь сместился на 0,9121, а поддержка располагается на отметке 0,8861. В случае закрепления выше 0,9118 доллар вырастет до уровня 0,9346. В противном случае он может ослабнуть к 0,8775.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6789, а поддержка — на 0,6619. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать пробой уровня поддержки.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY был сформирован новый ценовой канал с границами 132,02-134,61. На данный момент USD стремится достичь отметки 135,48. Для это ему необходимо пробить верхнюю границу канала и закрепиться над ней.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2324, а сопротивление — на 1,2526. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6160. Сопротивление находится на отметке 0,6317. В случае его пробоя доллар США может ослабнуть до 0,6506.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3332. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3554. Если цена закрепится над уровнем 1,3412, вероятен рост доллара США к 1,3605.

RoboForex По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.