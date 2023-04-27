Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США Сегодня 08:54 — Валюта

В США вновь назревают проблемы в банковской системе. First Republic Bank весьма ожидаемо оказался на грани банкротства. Появились слухи о его возможной национализации. Если последствия его банкротства будут ликвидироваться также, как Silicon Valley Bank, то ФРС будет вынуждена вновь увеличить свой баланс, что может вызвать девальвацию доллара США. Однако фатальных последствий для экономики ждать не стоиит. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

Укрепление евро относительно американского доллара немного замедлилось. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833 и сопротивление на 1,1069. Доллар может ослабнуть к уровню 1,1115. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0974. Последние несколько дней между «быками» и «медведями» идет борьба за данную отметку.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9121, а поддержка располагается на отметке 0,8861. В случае закрепления выше 0,9118 доллар вырастет до уровня 0,9346. В противном случае он может ослабнуть к 0,8775.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6789, а поддержка — на 0,6619. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать пробой уровня поддержки. На момент написания комментария AUD пытался закрепиться под данной отметкой.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY был сформирован уровень сопротивления на 134,75. На данный момент USD стремится достичь отметки 132,02. Для это ему необходимо закрепиться под уровнем 133,87.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2324, а сопротивление — на 1,2526. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6160. Сопротивление находится на отметке 0,6225. В случае его пробоя доллар США может ослабнуть до 0,6506. На момент написания комментария доллар пытался пробить поддержку.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление пока не сформировано. Если цена закрепится над уровнем 1,3554, вероятен рост доллара США к 1,3605.

RoboForex По материалам:

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