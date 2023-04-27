Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США

Валюта
33
В США вновь назревают проблемы в банковской системе. First Republic Bank весьма ожидаемо оказался на грани банкротства. Появились слухи о его возможной национализации. Если последствия его банкротства будут ликвидироваться также, как Silicon Valley Bank, то ФРС будет вынуждена вновь увеличить свой баланс, что может вызвать девальвацию доллара США. Однако фатальных последствий для экономики ждать не стоиит. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США
График валютной пары EURUSD, D1.
Укрепление евро относительно американского доллара немного замедлилось. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833 и сопротивление на 1,1069. Доллар может ослабнуть к уровню 1,1115. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0974. Последние несколько дней между «быками» и «медведями» идет борьба за данную отметку.
Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США
График валютной пары USDCHF, D1.
В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9121, а поддержка располагается на отметке 0,8861. В случае закрепления выше 0,9118 доллар вырастет до уровня 0,9346. В противном случае он может ослабнуть к 0,8775.
Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США
График валютной пары AUDUSD, D1.
В валютной паре AUDUSD уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6789, а поддержка — на 0,6619. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать пробой уровня поддержки. На момент написания комментария AUD пытался закрепиться под данной отметкой.
Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY был сформирован уровень сопротивления на 134,75. На данный момент USD стремится достичь отметки 132,02. Для это ему необходимо закрепиться под уровнем 133,87.
Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США
График валютной пары GBPUSD, D1.
В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2324, а сопротивление — на 1,2526. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.
Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США
График валютной пары NZDUSD, D1.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6160. Сопротивление находится на отметке 0,6225. В случае его пробоя доллар США может ослабнуть до 0,6506. На момент написания комментария доллар пытался пробить поддержку.
Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank может ослабить доллар США
График валютной пары USDCAD, D1.
В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление пока не сформировано. Если цена закрепится над уровнем 1,3554, вероятен рост доллара США к 1,3605.
По материалам:
RoboForex
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.