Валютные депозиты: что предлагают банки — Finance.ua

Валютные депозиты: что предлагают банки Сегодня 19:03 — Кредит&Депозит

Валютные депозиты: что предлагают банки

В 2024 году Национальный банк Украины продолжил цикл снижения учетной ставки, начавшийся в июле 2023 года. Учетная ставка НБУ, сниженная в июле 2023 года с 25% до 22%, на начало 2024 года уже составила 15%, а в июне 2024 года — только 13%. В то же время валютные депозиты в 2024 году окончательно перестали быть средством заработка денег.

Крупнейшие украинские банки — ПриватБанк , Райффайзен Банк, Правэкс Банк, ОТП Банк и другие — установили процентные ставки по депозитам в долларах США и евро на уровне 0,01% годовых. Такие депозиты превратились из прибыльных просто в сберегательные: банки хранили валюту на своих счетах, позволяя клиентам экономить на домашних сейфах или банковских ячейках.

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Максимум, что предлагали небольшие банки — 2,25% на трехмесячные долларовые депозиты, 2,5% на полугодовые, а в паре-тройке банков по годовым депозитам можно было найти даже 3%. По депозитам в евро ставки были еще ниже.

До конца 2024 года тенденция снижения процентных ставок по валютным депозитам продолжилась. В условиях невозможности выдачи валютных кредитов банки не хотят принимать на себя дополнительные валютные риски, поэтому подобные депозиты для банков неинтересны.

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