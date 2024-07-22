В Житомире не выполняли команды «Укрэнерго» на применение графиков, — Кучеренко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Житомире не выполняли команды «Укрэнерго» на применение графиков, — Кучеренко

Энергетика
58
В Житомире не выполняли команды «Укрэнерго» на применение графиков, — Кучеренко
В Житомире не выполняли команды «Укрэнерго» на применение графиков, — Кучеренко
В Житомире не выполняли распоряжения «Укрэнерго» по применению графиков отключений, пока в других областях люди были без света по 13−15 часов.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.
Он пояснил, что энергосистема Украины устроена таким образом, что, когда «Укрэнерго» дает команды на ограничения, они равномерно распределяются между всеми областями Украины для соблюдения принципа справедливости.

Читайте также: Автономное электропитание: какие варианты есть и какой выбрать

«Но теперь представьте себе, если соответствующие диспетчеры облэнерго, то есть региональных компаний, а именно это произошло, начиная с Житомира и других городов, не выполнили эти команды и не ограничили электроснабжение. А в это время в других регионах сидят по 13−15 часов без света», — подчеркнул нардеп.
Кучеренко считает, что такое поведение — это существенное нарушение кодекса энергетической системы.
Ранее Госэнергонадзор провел проверки по соблюдению графиков в разных областях и выявил нарушения в Житомирской области.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.