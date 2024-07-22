В Житомире не выполняли команды «Укрэнерго» на применение графиков, — Кучеренко Сегодня 10:36 — Энергетика

В Житомире не выполняли команды «Укрэнерго» на применение графиков, — Кучеренко

В Житомире не выполняли распоряжения «Укрэнерго» по применению графиков отключений, пока в других областях люди были без света по 13−15 часов.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.

Он пояснил, что энергосистема Украины устроена таким образом, что, когда «Укрэнерго» дает команды на ограничения, они равномерно распределяются между всеми областями Украины для соблюдения принципа справедливости.

«Но теперь представьте себе, если соответствующие диспетчеры облэнерго, то есть региональных компаний, а именно это произошло, начиная с Житомира и других городов, не выполнили эти команды и не ограничили электроснабжение. А в это время в других регионах сидят по 13−15 часов без света», — подчеркнул нардеп.

Кучеренко считает, что такое поведение — это существенное нарушение кодекса энергетической системы.

Ранее Госэнергонадзор провел проверки по соблюдению графиков в разных областях и выявил нарушения в Житомирской области.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.