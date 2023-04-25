В Запорожской области за долги в 192 миллиона выставили на продажу профилакторий — Finance.ua

В Запорожской области за долги в 192 миллиона выставили на продажу профилакторий Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Соответствующее объявление было размещено на официальном сайте ГП «СЕТАМ» — государственного предприятия, созданного Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц, пишет akzent.

Согласно опубликованной информации, на аукцион выставлены права требования по заключенным договорам с юридическим лицом, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве и заключенным в его рамках кредитным договорам, договорам обеспечения по ним и дебиторской задолженности.

Обеспечением по договорам выступает здание профилактория, общей площадью 3569,8 кв.м., расположенного по адресу: Запорожская обл., г. Днепрорудное, ул. Набережная.

Начальная цена продажи — остаток задолженности по кредитным договорам перед Банком, включающий в себя основной долг, проценты, комиссии и дебиторскую задолженность, возникшую в процессе взыскания проблемной задолженности по состоянию на 01.03.2023.

Стартовая цена лота составляет 192 308 976,51 грн.

Дата проведения аукциона : 15 мая 2023 г., 09:00

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