В Запорожской области за долги в 192 миллиона выставили на продажу профилакторий — Finance.ua
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В Запорожской области за долги в 192 миллиона выставили на продажу профилакторий

Фондовый рынок
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Соответствующее объявление было размещено на официальном сайте ГП «СЕТАМ» — государственного предприятия, созданного Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц, пишет akzent.
Согласно опубликованной информации, на аукцион выставлены права требования по заключенным договорам с юридическим лицом, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве и заключенным в его рамках кредитным договорам, договорам обеспечения по ним и дебиторской задолженности.
Обеспечением по договорам выступает здание профилактория, общей площадью 3569,8 кв.м., расположенного по адресу: Запорожская обл., г. Днепрорудное, ул. Набережная.
Начальная цена продажи — остаток задолженности по кредитным договорам перед Банком, включающий в себя основной долг, проценты, комиссии и дебиторскую задолженность, возникшую в процессе взыскания проблемной задолженности по состоянию на 01.03.2023.
Стартовая цена лота составляет 192 308 976,51 грн.
Дата проведения аукциона: 15 мая 2023 г., 09:00
По материалам:
Finance.ua
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