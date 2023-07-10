В Запорожской области стартует проект построения современных электросетей — Finance.ua

В Запорожской области стартует проект построения современных электросетей Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

В Запорожской области стартует проект построения современных электросетей

Во исполнение подписанного министром энергетики Украины Германом Галущенко Меморандума о сотрудничестве с французской компанией EDF International Networks в Минэнерго состоялась встреча по реализации пилотного проекта сотрудничества — плана развития современных распределительных сетей электроэнергии для Запорожской области.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Системы распределения — один из видов объектов энергетической инфраструктуры, получивший наибольшие повреждения вследствие российских атак. Экономическое восстановление страны предъявляет высокие требования и к будущим сетям. Они должны быть устойчивыми, гибкими, эффективными и надежными, интегрированными в соответствии с потребностями развития новых объектов экономики и генерации, в частности ВИЭ, и удовлетворять в полном объеме спрос на распределение электроэнергии. Сотрудничество с нашими французскими партнерами поможет реализовать соответствующие задачи и приблизить стандарты услуг по распределению к лучшим показателям международных практик», — отметил Ярослав Демченков.

После успешной реализации пилотного проекта в Запорожской области соответствующий опыт сотрудничества по восстановлению распределительных сетей планируется внедрить и в других регионах Украины.

Реализация «Дорожной карты интеллектуальных сетей для Украины» в Запорожской области является большим вызовом и большой возможностью. Это может стать витриной восстановления доступных сетей будущего с качественными клиентскими услугами и операциями. Важно обеспечить физическое развитие сетей, оптимизировать операционные расходы, при этом повышая эффективность сетей и минимизировав потери электроэнергии", - отметил замминистра.

По словам Ярослава Демченкова, инвестиции в развитие систем распределения будут способствовать привлечению средств для смежных сервисов, например, развития систем накопления энергии, балансировки, микросетей и электромобильности.

Напомним, в июне 2023 года в рамках рабочего визита министра энергетики Украины Германа Галущенко в Париж Минэнерго и ведущая компания на мировом рынке по распределению электроэнергии EDF International Networks заключили Меморандум о сотрудничестве.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.