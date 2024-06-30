В YouTube появится функция таймера сна — Finance.ua

В YouTube появится функция таймера сна 30.06.2024, 02:01 — Технологии&Авто

В YouTube появится функция таймера сна

Google готовит функцию таймера сна для YouTube. Соответствующие упоминания обнаружили в версии 19.25.33 приложения для Android.

Об этом пишет Android Authority.

Новая функция позволит пользователям устанавливать таймер в часах или минутах, оставшихся до прекращения воспроизведения видео.

Также в программе были обнаружены упоминания соответствующих уведомлений, которые позволят сбросить таймер, чтобы продолжить просмотр.

Подобная функция уже реализована в YouTube Music, однако в обычном приложении нет подобной функциональности.

Такое нововведение точно будет полезно для пользователей, которые любят засыпать под просмотр видео.

Сейчас у пользователей на Android есть варианты разве что с выключением автовоспроизведения, которое перестанет проигрывать следующие видео автоматически.

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