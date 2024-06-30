В YouTube появится функция таймера сна — Finance.ua

В YouTube появится функция таймера сна
Google готовит функцию таймера сна для YouTube. Соответствующие упоминания обнаружили в версии 19.25.33 приложения для Android.
Об этом пишет Android Authority.
Новая функция позволит пользователям устанавливать таймер в часах или минутах, оставшихся до прекращения воспроизведения видео.
Также в программе были обнаружены упоминания соответствующих уведомлений, которые позволят сбросить таймер, чтобы продолжить просмотр.
Подобная функция уже реализована в YouTube Music, однако в обычном приложении нет подобной функциональности.
Такое нововведение точно будет полезно для пользователей, которые любят засыпать под просмотр видео.
Сейчас у пользователей на Android есть варианты разве что с выключением автовоспроизведения, которое перестанет проигрывать следующие видео автоматически.
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