В Японии стартовало производство «летающих автомобилей» — Finance.ua

В Японии стартовало производство «летающих автомобилей» 11.03.2024, 01:13 — Технологии&Авто

В Японии стартовало производство «летающих автомобилей», Фото: skydrive2020.com

Компания Suzuki совместно со SkyDrive объявила о начале производства «летающих автомобилей».

Как сообщает Suzuki, соглашение о выпуске SkyDrive SD-05 было подписано еще в октябре прошлого года. Производственные мощности размещены в городе Иват префектуры Сидзуока.

Фото: skydrive2020.com

SkyDrive SD-05 представляет собой компактный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки. В нем могут разместиться пилот и два пассажира.

Максимальная крейсерская скорость нового вида транспорта составляет 100 км/ч. Одной подзарядки хватает, что пролететь примерно 10 км.

Фото: skydrive2020.com

Как предполагается, SkyDrive SD-05 будет использоваться в следующем году на выставке Expo-2025 в Осаке в качестве аэротакси. Затем их могут приобрести и частные клиенты. Suzuki и Skydrive планируют производить около 100 таких летательных аппаратов в год.

УНІАН По материалам:

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