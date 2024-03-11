В Японии стартовало производство «летающих автомобилей» — Finance.ua

В Японии стартовало производство «летающих автомобилей»
Компания Suzuki совместно со SkyDrive объявила о начале производства «летающих автомобилей».
Как сообщает Suzuki, соглашение о выпуске SkyDrive SD-05 было подписано еще в октябре прошлого года. Производственные мощности размещены в городе Иват префектуры Сидзуока.
SkyDrive SD-05 представляет собой компактный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки. В нем могут разместиться пилот и два пассажира.
Максимальная крейсерская скорость нового вида транспорта составляет 100 км/ч. Одной подзарядки хватает, что пролететь примерно 10 км.
Как предполагается, SkyDrive SD-05 будет использоваться в следующем году на выставке Expo-2025 в Осаке в качестве аэротакси. Затем их могут приобрести и частные клиенты. Suzuki и Skydrive планируют производить около 100 таких летательных аппаратов в год.
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