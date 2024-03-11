В Японии стартовало производство «летающих автомобилей» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Японии стартовало производство «летающих автомобилей»

Технологии&Авто
16
В Японии стартовало производство «летающих автомобилей»
В Японии стартовало производство «летающих автомобилей», Фото: skydrive2020.com
Компания Suzuki совместно со SkyDrive объявила о начале производства «летающих автомобилей».
Как сообщает Suzuki, соглашение о выпуске SkyDrive SD-05 было подписано еще в октябре прошлого года. Производственные мощности размещены в городе Иват префектуры Сидзуока.
Фото: skydrive2020.com
Фото: skydrive2020.com
SkyDrive SD-05 представляет собой компактный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки. В нем могут разместиться пилот и два пассажира.
Максимальная крейсерская скорость нового вида транспорта составляет 100 км/ч. Одной подзарядки хватает, что пролететь примерно 10 км.
Фото: skydrive2020.com
Фото: skydrive2020.com
Как предполагается, SkyDrive SD-05 будет использоваться в следующем году на выставке Expo-2025 в Осаке в качестве аэротакси. Затем их могут приобрести и частные клиенты. Suzuki и Skydrive планируют производить около 100 таких летательных аппаратов в год.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.