В Японии стартовали продажи гибридного минивэна Lexus LM нового поколения — Finance.ua

В Японии стартовали продажи гибридного минивэна Lexus LM нового поколения Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

В Японии стартовали продажи гибридного минивэна Lexus LM нового поколения

Lexus LM второго поколения AW10 дебютировал в апреле этого года и уже продается в Китае, где и налажено производство модели. Праворульную версию минивэна Toyota представила только сейчас.

Новый Lexus LM построен на базе Toyota Alphard AH40. В стандартную комплектацию модели второго поколения вошла адаптивная подвеска AVS, обеспечивающая плавное движение вне зависимости от скорости. Она активно гасит колебания, крены и клевания при торможении.

Габаритная длина второго Lexus LM — 5125 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1955 мм. Размер колесной базы — 3000 мм. Шины — 17 или 19 дюймов по выбору.

В Японии новинку предлагают в представительской версии LM500h Executive, позиционирующейся как альтернатива классическим люксовым автомобилям. Салон у такого минивэна четырехместный с отдельными капитанскими креслами во втором ряду. Между передними и задними сиденьями — звукоизолирующая перегородка из затемняющегося стекла вплоть до 100-процентной непроницаемости. Регулируется она с помощью специальной кнопки. Также располагает задними пассажирами 48,0-дюймовый медиадисплей, холодильник и аудиосистема премиум-класса Mark Levinson 3D Surround Sound с 23 динамиками.

Lexus LM500h использует гибридную силовую установку на базе 2,4-литрового бензинового турбомотора T24A-FTS отдачей 275 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Помогает ДВС установленный на задней оси электродвигатель, генерирующий 103 л.с. и 169 Нм. Суммарная мощность агрегатов — 371 л.с. Привод — полный. Снаряженная масса минивэна — 2460 кг.

В Японии ценник нового Lexus LM стартует от 133,5 тысяч долларов.

Autogeek По материалам:

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