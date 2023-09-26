В Японии разрабатывают препарат для стимуляции роста зубов — Finance.ua

В Японии разрабатывают препарат для стимуляции роста зубов 26.09.2023, 01:33 — Технологии&Авто

В Японии разрабатывают препарат для стимуляции роста зубов

В Японии разрабатывается первый в мире препарат для стимуляции роста новых зубов.

Команда японских ученых вместе с фармацевтическим стартапом Toregem Biopharma Co. работают над первым в мире препаратом для стимуляции роста новых зубов у людей, передает Укринформ

Большинство людей, кроме молочных и постоянных зубов, имеют «зубные зачатки», которые могут стать новым зубом, сообщает Kyodo News . Обычно эти зачатки не развиваются и впоследствии исчезают. Ученые создали препарат с антителами, который блокирует белок, препятствующий росту зубов. Препарат действует на зубные зачатки и стимулирует их рост. Ожидается, что финансируемый Киотским университетом Toregem Biopharma Co. начнет клинические испытания на взрослых людях ориентировочно в июле 2024 года.

Ученые также планируют провести клиническое испытание препарата с 2025 года для детей от 2 до 6 лет с анодонтией, то есть тех, которые рождаются без некоторых или всех постоянных зубов. Детям введут одну дозу, чтобы стимулировать рост зубов. Также рассматривается применение препарата в будущем для взрослых, потерявших зубы из-за кариеса.

Исследователи планируют выйти на рынок с препаратом уже около 2030 года. В 2018 году команде удалось вырастить новые зубы у мышей. В том же году ученые ввели препарат хорькам, у которых и молочные, и постоянные зубы похожи на человеческие, и смогли вырастить у млекопитающих новые зубы.

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