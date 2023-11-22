В Японии показали электромобиль за $6600 (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Японии показали электромобиль за $6600 (видео)

Технологии&Авто
14
В Японии показали электромобиль за $6600 (видео)
В Японии показали электромобиль за $6600 (видео)
Японская компания KG Motors представила свою первую модель — компактный городской электромобиль. Он поступит в производство с 2025 года по цене от 1 млн иен ($6600).
Подробности авто раскрыли на сайте компании.
Электромобиль KG Motors — компактный одноместный ситикар с пластиковыми кузовными панелями. Он может стать конкурентом Citroen Ami. У него большая площадь остекления, круглые фары и выраженный защитный обвес.
В Японии показали электромобиль за $6600 (видео)

Размеры KG Motors:

  • длина — 2450 мм;
  • ширина — 1090 мм;
  • высота — 1500 мм.
Японский электромобиль решили сделать одноместным, ведь по статистике 70% поездок водители совершают сами, без пассажиров. Салон получился довольно простым, но оснащение включает в себя кондиционер.
Электрокар KG Motors оснащен мотором на 5 кВт (7 л. с.) и способен развить 60 км/ч. Запас хода составляет 100 км, а зарядка электрокара в домашних условиях занимает 5 часов. Автомобиль маневренный и занимает немного места на парковке.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.