В Японии показали электромобиль за $6600 (видео) — Finance.ua

В Японии показали электромобиль за $6600 (видео) 22.11.2023, 01:23 — Технологии&Авто

В Японии показали электромобиль за $6600 (видео)

Японская компания KG Motors представила свою первую модель — компактный городской электромобиль. Он поступит в производство с 2025 года по цене от 1 млн иен ($6600).

Подробности авто раскрыли на сайте компании.

Электромобиль KG Motors — компактный одноместный ситикар с пластиковыми кузовными панелями. Он может стать конкурентом Citroen Ami. У него большая площадь остекления, круглые фары и выраженный защитный обвес.

Размеры KG Motors:

длина — 2450 мм;

ширина — 1090 мм;

высота — 1500 мм.

Японский электромобиль решили сделать одноместным, ведь по статистике 70% поездок водители совершают сами, без пассажиров. Салон получился довольно простым, но оснащение включает в себя кондиционер.

Электрокар KG Motors оснащен мотором на 5 кВт (7 л. с.) и способен развить 60 км/ч. Запас хода составляет 100 км, а зарядка электрокара в домашних условиях занимает 5 часов. Автомобиль маневренный и занимает немного места на парковке.

Фокус По материалам:

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