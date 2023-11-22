В Японии показали электромобиль за $6600 (видео) — Finance.ua

В Японии показали электромобиль за $6600 (видео)
Японская компания KG Motors представила свою первую модель — компактный городской электромобиль. Он поступит в производство с 2025 года по цене от 1 млн иен ($6600).
Подробности авто раскрыли на сайте компании.
Электромобиль KG Motors — компактный одноместный ситикар с пластиковыми кузовными панелями. Он может стать конкурентом Citroen Ami. У него большая площадь остекления, круглые фары и выраженный защитный обвес.
Размеры KG Motors:
- длина — 2450 мм;
- ширина — 1090 мм;
- высота — 1500 мм.
Японский электромобиль решили сделать одноместным, ведь по статистике 70% поездок водители совершают сами, без пассажиров. Салон получился довольно простым, но оснащение включает в себя кондиционер.
Электрокар KG Motors оснащен мотором на 5 кВт (7 л. с.) и способен развить 60 км/ч. Запас хода составляет 100 км, а зарядка электрокара в домашних условиях занимает 5 часов. Автомобиль маневренный и занимает немного места на парковке.
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