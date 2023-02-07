В январе продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 26% - до 703 единиц — Finance.ua

В январе продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 26% - до 703 единиц Сегодня 09:33 — Казна и Политика

В январе 2023 года по сравнению с январем 2022 продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 26% до 703 единиц.

Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».

По сравнению с декабрем продажи коммерческих автомобилей уменьшились на 24%.

Среди новых коммерческих автомобилей в январе наибольшим спросом пользовались машины марки Renault — 300 зарегистрированных автомобилей.

На втором месте коммерческие автомобили марки Fiat — 55 зарегистрированных автомобилей, третье место в рейтинге занимают автомобили Mercedes — 42 ед., четвертую позицию заняли автомобили марки Ford — 41 ед., пятую позицию в рейтинге заняла Volvo — 39 зарегистрированных автомобилей.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом продажи новых коммерческих автомобилей сократились в 2,3 раза до 6,9 тыс. единиц.

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