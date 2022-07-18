В январе-мае отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $89,7 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В январе-мае отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $89,7 млн

Казна и Политика
49
В январе-мае 2022 года импорт товаров превысил экспорт на 878,4 млн. долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В течение января-мая 2022 года отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 89,7 млн. долларов по сравнению с январем-маем 2021 года (за январь-май 2021 года отрицательное сальдо составило 968,1 млн. долларов).
Экспорт товаров в январе-мае 2022 года составил 19 594,3 млн долларов, при этом он уменьшился на 20,4% по сравнению с январем-маем 2021 года.
Импорт товаров в январе-мае 2022 года составил 20 472,7 млн долларов, сократившись на 19,9%.
На период введения правового режима военного положения в Украине информацию о результатах государственного статистического наблюдения по внешней торговле товарами органы государственной статистики формируют по Украине в целом и регионах по товарной структуре (по географической структуре информация не формируется).

Справка Finance.ua:

  • В январе-апреле 2022 года импорт товаров превысил экспорт на 29,6 млн. долларов.
  • В 2021 году импорт товаров превысил экспорт на 4727,5 млн. долларов.
  • В 2021 году отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 416,8 млн долларов по сравнению с 2020 годом (в 2020 году отрицательное сальдо составило 5 144,3 млн долларов).
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.