В январе-мае отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $89,7 млн — Finance.ua

В январе-мае отрицательное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $89,7 млн Сегодня 09:11 — Казна и Политика

В январе-мае 2022 года импорт товаров превысил экспорт на 878,4 млн. долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В течение января-мая 2022 года отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 89,7 млн. долларов по сравнению с январем-маем 2021 года (за январь-май 2021 года отрицательное сальдо составило 968,1 млн. долларов).

Экспорт товаров в январе-мае 2022 года составил 19 594,3 млн долларов, при этом он уменьшился на 20,4% по сравнению с январем-маем 2021 года.

Импорт товаров в январе-мае 2022 года составил 20 472,7 млн долларов, сократившись на 19,9%.

На период введения правового режима военного положения в Украине информацию о результатах государственного статистического наблюдения по внешней торговле товарами органы государственной статистики формируют по Украине в целом и регионах по товарной структуре (по географической структуре информация не формируется).

Справка Finance.ua:

В январе-апреле 2022 года импорт товаров превысил экспорт на 29,6 млн. долларов.

В 2021 году импорт товаров превысил экспорт на 4727,5 млн. долларов.

В 2021 году отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на 416,8 млн долларов по сравнению с 2020 годом (в 2020 году отрицательное сальдо составило 5 144,3 млн долларов).

Українські Новини По материалам:

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