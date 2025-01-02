В Windows 11 оказался странный баг, который «лечится» только переустановкой ОС — Finance.ua

В Windows 11 оказался странный баг, который «лечится» только переустановкой ОС Сегодня 02:32 — Фондовый рынок

Microsoft официально внесла в список проблем еще один баг Windows 11 версии 24H2. На этот раз возникла ошибка, не позволяющая владельцам ПК установить обновление безопасности поверх двух определенных патчей, пишет The Verge.

Речь идет о патчах KB5044284 и KB5046617. Сообщается, что если они были установлены с помощью носителей на флешках или компакт-дисках, а не через Центр обновления Windows или Microsoft Update Catalog, то в этом случае ПК не будет получать новые обновления безопасности.

Такая ошибка присутствует на установщиках с Windows 11 24H2, включающих в себя октябрьское или ноябрьское обновление безопасности. Эти обновления были выпущены 8 октября и 12 ноября соответственно.

Если вы столкнулись с проблемой, то пока единственное решение — это подготовить установочную флешку заново и провести чистую переустановку системы с версией Windows 11 24H2. Тем, кто только планирует установку системы, советуют заранее убедиться, что носитель содержит обновление безопасности за декабрь 2024 года. Microsoft работает над более простым решением проблемы.

Проблемы с обновлениями — не единственная ошибка версии Windows 11 24H2. После установки обновления многие столкнулись с проблемой со звуком , а также вылетами при запуске игр от Ubisoft.

УНІАН По материалам:

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