В Windows 11 оказался странный баг, который «лечится» только переустановкой ОС — Finance.ua
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В Windows 11 оказался странный баг, который «лечится» только переустановкой ОС

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Microsoft официально внесла в список проблем еще один баг Windows 11 версии 24H2. На этот раз возникла ошибка, не позволяющая владельцам ПК установить обновление безопасности поверх двух определенных патчей, пишет The Verge.
Речь идет о патчах KB5044284 и KB5046617. Сообщается, что если они были установлены с помощью носителей на флешках или компакт-дисках, а не через Центр обновления Windows или Microsoft Update Catalog, то в этом случае ПК не будет получать новые обновления безопасности.
Такая ошибка присутствует на установщиках с Windows 11 24H2, включающих в себя октябрьское или ноябрьское обновление безопасности. Эти обновления были выпущены 8 октября и 12 ноября соответственно.
Если вы столкнулись с проблемой, то пока единственное решение — это подготовить установочную флешку заново и провести чистую переустановку системы с версией Windows 11 24H2. Тем, кто только планирует установку системы, советуют заранее убедиться, что носитель содержит обновление безопасности за декабрь 2024 года. Microsoft работает над более простым решением проблемы.
Проблемы с обновлениями — не единственная ошибка версии Windows 11 24H2. После установки обновления многие столкнулись с проблемой со звуком, а также вылетами при запуске игр от Ubisoft.
По материалам:
УНІАН
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