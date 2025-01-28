В Windows 11 есть новые красочные значки заряда аккумулятора — Finance.ua

В Windows 11 есть новые красочные значки заряда аккумулятора Сегодня 23:30 — Фондовый рынок

Сегодня корпорация Microsoft выпускает новую сборку Windows 11 Insider Preview Build, содержащую некоторые долгожданные улучшения значка аккумулятора операционной системы, что, возможно, избавит вас от осознания того, что вы выбрали неработающую розетку, неправильно подключили адаптер питания или позволили аккумулятору сильно разрядиться, пока не стало слишком поздно.

Значок аккумулятора в Windows, традиционно черного цвета, обновляется тремя цветами, «предназначенными для быстрого информирования о состоянии заряда аккумулятора вашего компьютера», — пишет сегодня компания в своем блоге Windows Blog. Зеленый значок будет указывать на то, что ваш компьютер заряжается и находится в хорошем состоянии, но станет желтым, когда заряд аккумулятора упадет ниже 20 процентов и он перейдет в режим энергосбережения. Красный значок означает, что у вас «критически низкий уровень заряда аккумулятора», и вам нужно подключить компьютер к сети как можно быстрее, пока он не разрядился.

Новые цветные значки заряда аккумулятора появятся в системном трее панели задач, во всплывающем окне быстрой настройки и в общих настройках Windows. Microsoft заявляет, что со временем они будут использоваться на экране блокировки, но эта функция появится в одной из следующих версий.

Сегодняшняя предыдущая версия включает в себя два дополнительных улучшения значка заряда аккумулятора. Microsoft упростила накладки, такие как значок молниеносной зарядки, чтобы они не блокировали индикатор выполнения, а также добавили возможность показывать процент заряда аккумулятора рядом со значком в системном трее. Ее можно включить, перейдя в «Настройки» > «Питание и аккумулятор» и включив новый параметр «Процент заряда аккумулятора».

Microsoft заявляет, что это очень востребованная функция среди инсайдеров и пользователей, и она должна стать долгожданным обновлением пиктограммы аккумулятора, которая сейчас используется в Windows и предоставляет минимальную информацию и нечеткое представление об остаточном заряде аккумулятора. Цвета должны сразу указывать на то, что ноутбук начал заряжаться, когда он подключен к сети, и гораздо труднее игнорировать (или забыть) почти разряженный аккумулятор, когда он алый, а рядом с ним — однозначный процент заряда.

Обновление значка аккумулятора уже должно быть доступно для Windows Insiders на канале разработчиков, которые решили получить последние обновления, как только они станут доступными. До общего релиза потребуется больше времени, и, возможно, даже будут внесены определенные изменения, прежде чем они станут доступны другим первопроходцам: Microsoft заявляет, что «эта функция еще не доступна для всех инсайдеров, поскольку мы планируем отслеживать отзывы, прежде чем выпустить ее для всех».

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