В WhatsApp появится функция для обмена файлами без интернета — Finance.ua

В WhatsApp появится функция для обмена файлами без интернета 28.07.2024, 00:09 — Технологии&Авто

В WhatsApp появится функция для обмена файлами без интернета

WhatsApp работает над новой функцией для программы мессенджера, которая позволит обмениваться зашифрованными файлами без подключения к интернету.

Об этом пишет Android Authority.

Новая функция Nearby («Поблизости») ранее появлялась в коде бета-версии WhatsApp для Android. На этот раз код с упоминанием о нововведениях был найден и в бета-версии iOS.

Кроме того, на разных операционных системах есть отличия в работе новой функции. На Android новая функция позволит пользователям делиться фотографиями, видео, документами и другими типами файлов с другими пользователями поблизости.

Для того чтобы начать делиться файлами на iOS, сначала нужно будет сосканировать QR-код. Вероятно, дополнительное действие на iOS вызвано беспокойствами относительно конфиденциальности.

Сейчас новая функция еще находится на стадии разработки, и пока неизвестно, когда она полноценно появится в мессенджере на любой из платформ.

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