В WhatsApp появится функция для обмена файлами без интернета — Finance.ua

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В WhatsApp появится функция для обмена файлами без интернета

Технологии&Авто
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В WhatsApp появится функция для обмена файлами без интернета
В WhatsApp появится функция для обмена файлами без интернета
WhatsApp работает над новой функцией для программы мессенджера, которая позволит обмениваться зашифрованными файлами без подключения к интернету.
Об этом пишет Android Authority.
Новая функция Nearby («Поблизости») ранее появлялась в коде бета-версии WhatsApp для Android. На этот раз код с упоминанием о нововведениях был найден и в бета-версии iOS.
В WhatsApp появится функция для обмена файлами без интернета
Кроме того, на разных операционных системах есть отличия в работе новой функции. На Android новая функция позволит пользователям делиться фотографиями, видео, документами и другими типами файлов с другими пользователями поблизости.
Для того чтобы начать делиться файлами на iOS, сначала нужно будет сосканировать QR-код. Вероятно, дополнительное действие на iOS вызвано беспокойствами относительно конфиденциальности.
Сейчас новая функция еще находится на стадии разработки, и пока неизвестно, когда она полноценно появится в мессенджере на любой из платформ.
По материалам:
mezha.media
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