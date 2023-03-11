В WhatsApp добавят искусственный интеллект — Finance.ua

В WhatsApp добавят искусственный интеллект Сегодня 03:39 — Фондовый рынок

Калифорнийский технологический гигант Meta* объявил, что в 2023 году планирует добавить системы искусственного интеллекта (ИИ) в свои сервисы, в частности WhatsApp, Instagram и Messenger.

Сообщается, что в долгосрочной перспективе компания сосредоточится на разработке «ИИ-личностей», которые смогут помогать людям разными способами. В Meta* изучают возможности работы с текстом (в WhatsApp), изображениями (например, творческие фильтры в приложении для фотографий), а также видео и мультимодальными возможностями.

В компании отметили, что ей предстоит проделать большую фундаментальную работу, прежде чем она перейдет к действительно футуристическому опыту.

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itechua По материалам:

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