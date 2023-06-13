В ВР объяснили, почему не отменили с 1 июля налоговые льготы для бизнеса — Finance.ua
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В ВР объяснили, почему не отменили с 1 июля налоговые льготы для бизнеса

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Верховная Рада не успевает принять в июне законопроект № 8401 об отмене льготного налога 2% для ФЛП.
Об этом сообщила экс-председатель Налогового комитета В Р Нина Южанина.
«В июне заседаний Верховной Рады больше не планируется, а потому законопроект физически не будет возможности принять в зале. Вот и вся новость», — отметила Южанина.
По словам депутата, вопрос принятия этого проекта — только в дате.
«Новость, которую многие восприняли так, будто 8401 не примут вообще и можно вздохнуть с облегчением. 8401 вступит в силу не с 1 июля, а с 5 или 7 июля 2023 года», — добавила она.
Напоминаем:
12 июня народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что законопроект № 8401 об отмене с 1 июля налоговых льгот для бизнеса вероятно не будут приниматься во втором чтении, а значит, льготы для бизнеса будут сохранены еще некоторое время.
При этом Железняк уточнил, что новая дата, когда льготы будут отменены, пока не определена.
По состоянию на июнь 2023 правом на использование налоговых льгот пользуются более 340 тысяч ФЛП.
По материалам:
Економічна Правда
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