В Винницкой области изготавливают тротуарную плитку из отсортированного мусора — Finance.ua
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В Винницкой области изготавливают тротуарную плитку из отсортированного мусора

Технологии&Авто
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Сортировка и последующая переработка отходов давно стали правилами в развитом мире. К сожалению, для многих украинских громад это работает только в теории. Все понимаем: если стеклянные бутылки, банки или пластиковую тару не отправлять на свалки под открытым небом, а использовать повторно, будем меньше расходовать невозобновляемых ресурсов.
Однако переработке подлежат далеко не все материалы. К примеру, полиэтиленовая пленка является одним из самых опасных видов отходов. С июня 2021 года действует Закон Украины «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины», но их количество в употреблении остается значительным.
В Ильинецкой громаде в Винницкой области научились сортировать мусор и придумали, как извлечь пользу из использованной пленки.
«Сортировка должна иметь закрытый цикл — с отсортированным мусором нужно что-то делать. Именно поэтому городской голова инициировал установку линии по производству тротуарной плитки с использованием отсортированной пленки. В то время были определенные трудности с ее сбытом. Грязную никто не хотел покупать. А объемы были большие. Таким образом, у нас появилась линия по производству полимерпесчаной продукции. Так из песка и полиэтиленовой пленки мы начали делать тротуарную плитку», — рассказывает директор местного коммунального предприятия «Добробут» Денис Гетьман.
Собранную пленку транспортируют в отдельный цех, где с помощью специального аппарата варят и доводят до состояния гранул. Второй компонент полимерпесчаной плитки — песок. Его добывают в местном карьере, сушат. Затем объединяют его в смесь: 30% пленки, 70% песка. Эта смесь поступает в специальную машину, нагревающую ее до 180 градусов и превращающую в горячую массу. Она порциями закладывается в пресс, превращающий ее в готовые плиты. Если в процессе производства добавить в смесь красители, плитку можно сделать любого цвета.
Много мусора
По словам Дениса Гетьмана, в 2016 году, когда была создана объединенная громада, проблема обращения с твердыми бытовыми отходами стояла довольно остро.
«К тому времени у нас были значительные проблемы с полигоном твердых бытовых отходов. На нем было накоплено много мусора, ведь он функционировал с 1980-х годов. Кроме того, были очень засорены посадки, овраги. Городские власти решили привести в порядок полигон. На первом этапе наняли около 30 единиц техники, которая свезла весь мусор со стихийных свалок на полигон. Весь мусор свалили на компактную территорию, а на освобожденной посадили яблоневый сад», — говорит Денис Гетьман.
На территории громады поставили контейнеры для раздельного сбора мусора. Хотели разделить пластиковые бутылки и полиэтиленовую пленку. Управленец говорит, что сначала это было проблематично.
«Некоторые продолжали сбрасывать весь мусор вместе. Но со времени приучились, что пластик и пленку нужно выбрасывать в отдельный контейнер. Последние четыре-пять лет жители нашей громады привыкли к этому. Это решило также определенные логистические вопросы. Пластик имеет большой объем и занимает много места в обычном контейнере, из которого мусор нужно вывозить чаще, потому что он наполняется быстрее», — добавляет директор.
На сегодняшний день в громаде установлено 250 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и 75 — для пластика. Они есть во всех населенных пунктах, возле всех учебных заведений. К правильному обращению с отходами приучают детей.
По материалам:
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