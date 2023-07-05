В Верховной Раде предлагают изменить правила ввоза автомобилей в Украину — Finance.ua

В Верховной Раде предлагают изменить правила ввоза автомобилей в Украину Сегодня 17:32 — Личные финансы

В Верховной Раде предлагают изменить правила ввоза автомобилей в Украину

В Верховной Раде предлагается изменить правила ввоза автомобилей в Украину. Для ввоза потребуется документ, удостоверяющий соответствие.

Об этом говорится в проекте закона № 9460

Проектом определено понятие документа, удостоверяющего соответствие транспортных средств требованиям технических регламентов и экологических норм. Также приведены в соответствие с требованиями Европейского Союза и FIA положения о признании документов, выданных другими органами.

Предлагается установить запрет эксплуатации транспортных средств, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие.

Также уточнено, что действующим автовладельцам не нужно дополнительно производить отдельные документы о соответствии или возить с собой отдельно документы о соответствии.

К чему это?

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодняшний день украинское законодательство в сфере оценки соответствия должно быть гармонизировано с международным и европейским законодательством.

Соглашением об ассоциации с ЕС предусмотрено обязательство Украины по обеспечению соответствия с техническими регламентами ЕС и системами стандартизации, метрологии, аккредитации, работ по оценке соответствия и рыночного надзора.

Кроме этого, в соответствии со Стратегией повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года, определены основные направления ее реализации в части безопасности транспортных средств, в частности: упрощение процедуры допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, в том числе усовершенствование процедуры сертификации транспортных средств при пересечении государственной границы.

Поэтому возникает необходимость во внесении изменений в закон «О технических регламентах и ​​оценке соответствия» и закон «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств».

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